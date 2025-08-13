Cyberpunk 2077: Neuestes Grafik-Upgrade „ab sofort verfügbar“ – aber nicht für alle Fans

Jetzt ist schon wieder ein Update zum Rollenspiel-Blockbuster Cyberpunk 2077 aufgeschlagen. Erst am 16. Juli wurde das Update 2.3 herausgebracht – und jetzt am 5. August wurde eine weitere Neuerung nachgeschoben. Diese dürfte aber nur eine bestimmte Gruppe von Spieler*innen interessieren – diesen aber ein performanteres Spielerlebnis bescheren.
„AMD FidelitFX Super Resolution 4 ist ab sofort verfügbar für Cyberpunk 2077″, verkündete der offizielle Twitter-Account @CyberpunkGame. Hinter der etwas kryptisch klingenden Formulierung verbirgt sich einfach ausgedrückt die neueste Generation der Upscaling-Technologie des Grafikchip-Herstellers AMD. Doch was bringt AMD FSR 4 Besitzer*innen passender Hardware konkret?
Cyberpunk 2077: AMD FSR 4-Update veröffentlicht
Wieso dürfen sich Spieler*innen mit entsprechender, im Gaming-Rechner verbauter Grafikkarte also darüber freuen, wenn jetzt ein Upgrade für AMD FSR 4 für Cyberpunk 2077 auf dem PC erscheint? Die Vorteile von FSR der vierten Generation im Vergleich zur Generation drei sollten für Spieler*innen deutlich auf den Bildschirmen sichtbar sein. Denn dank eines überarbeiteten Ansatzes, der um Machine Learnings-Algorithmen ergänzt wurde, dürften die Bewegtbilder auf euren Monitoren detailreicher und ohne störende Partikeleffekte angezeigt werden.
Twitter-Posting zum Cyberpunk 2077-Upgrade:
Wer sich nochmal ausführlich und fundiert aufbereitet über den Leistungszuwachs beim Sprung von Super Resolution 3 zu 4 informieren möchte, können wir ein fast viertelstündiges YouTube-Video unserer englischsprachigen Kolleg*innen von Digital Foundry ans Herz legen. Darin wird euch fachlich kompetent gezeigt, was das Upscaling-Verfahren FSR 4 mittels maschinellem Lernen hinzugewinnt, wie damit unschöne Ghosting-Effekte der Vergangenheit angehören sollten – und wieso sich sogar Bildstabilität und Detailtreue verbessert haben.
Wie eingangs angedeutet, solltet ihr aber bedenken: AMD FidelityFX Super Resolution 4 wird, was kaum verwundern dürfte, exklusiv von bestimmten Grafikkarten aus dem Hause AMD unterstützt – genauer von Grafikkarten der Radeon RX 9000-Serie. Andere, aktuell beliebte Blockbuster-Games, welche von FSR 4 profitieren, sind beispielsweise Call of Duty: Black Ops 6, Horizon Forbidden West oder Space Marine 2 – wie beim Chiphersteller nachzulesen steht. Wobei von Hardwareherstellern selbst herausgegebene Datenblätter natürlich immer mit einer gewissen Portion Skepsis zu begegnen ist.
Obwohl sehr wahrscheinlich bei längst nicht allen Spieler*innen von Cyberpunk 2077 eine mehrere hundert Euro schwere Grafikkarte der Radeon RX 9000-Serie im Rechenknecht schuftet, sind es offenbar doch nicht wenige – woraufhin zumindest mehrere, euphorische Wortmeldungen unter dem Twitter-Posting schließen lassen. Dafür stehen Kommentare wie „Nice, endlich“ oder „Großartige Neuigkeiten für Gamer“. Wer hingegen wirklich keinen müden Eurocent übrig hat, erst recht für keine Power-GPU, kann noch immer mit einem Gratis-Spiel aus dem Cyberpunk 2077-Universum komplett kostenfrei durchstarten.
Quellen: Twitter / @CyberpunkGame, @_HoRRoRhamsteR_, @Gro3_, YouTube / @DigitalFoundry, AMD