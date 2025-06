Cyberpunk 2077: Gratis-Download lässt euch Spiel ganz neu erleben – „hat mir grenzenlose Freude bereitet“

Bald fünf Jahre ist der Release von Cyberpunk 2077 her – es hat also mehr als genug Zeit gegeben, um das Rollenspiel gleich mehrfach durchzuspielen. Da kann der nächste Durchgang schon mal eintönig werden. Es sei denn, ihr greift auf die Macht von Mods zurück.

Genauer gesagt auf eine ganz bestimmte, die der dystopischen Zukunftsvision von CD Projekt Red einen neuen Anfang gewährt. Zwar gibt es bereits im Originalspiel drei Startmöglichkeiten, aber selbst die sind spätestens beim dritten Durchgang erschöpft. Eine erst vor wenigen Wochen aktualisierte Mod schafft Abhilfe.

Cyberpunk 2077: Frischer Start mit Fresh Start-Mod

Wer Cyberpunk 2077 startet, der darf sich zu Beginn für einen von drei Hintergründen entscheiden: Habt ihr eine Vergangenheit als Corpo, als Nomad oder als Street Kid? Je nachdem, was ihr wählt, ändert sich der Prolog und ihr bekommt hier und da ein paar zusätzliche Dialoge. Falls ihr alle Lebenswege schon durch habt, dann ist die Mod New Lifepath Intro – Fresh Start von Deceptious perfekt für euch.

Der gerade einmal rund 40 Megabyte große Download ergänzt das Rollenspiel um eine vierte Option. In dieser ist Protagonist*in V ein*e ehemalige*r Corpo, welche*r sich den Nomads angeschlossen hat und nun nach Night City zurückkehrt. Dort wird er oder sie von einigen alten Bekannten am Flughafen abgeholt – mehr möchten wir an der Stelle nicht verraten, denn die Mod hat die eine oder andere Überraschung parat.

Lesetipp: Mit einem anderen Download wird Night City zur Survival-Hölle

Gut für euch: New Lifepath Intro – Fresh Start ist, wie ihr es vermutlich gewohnt seid, völlig kostenlos. Darüber hinaus kompatibel mit der aktuellen Version von Cyberpunk 2077 inklusive der Erweiterung Phantom Liberty. Lediglich auf die spezifischen Corpo- und Nomad-Quests müsst ihr verzichten. Könnt sie aber im Zweifel mit einem Konsolenbefehl nachträglich aktivieren.

Fans lieben die Mod

Auf Nexusmods, wo ihr das kleine Paket herunterladen könnt, kommt die Ergänzung sehr gut an. Bislang wurde der Download-Button schon über 137.000 Mal getätigt, was für eine gewisse Popularität spricht. Die Kommentare sind ebenfalls voll des Lobs, auch wenn es hier und da zu ein paar Bugs kommt, die aber recht typisch für komplexe Fan-Ergänzungen sind.

Wortmeldungen wie „hat mir grenzenlose Freude bereitet“, „fantastische Mod“ oder „so gut gemacht, dass es sich anfühlt, als wäre es ein Teil des Originalspiels“ sind keine Seltenheit. Der Tenor ist klar: Deceptious hat wieder einmal für Cyberpunk 2077 abgeliefert.

Er oder sie ist längst kein unbekannter Name mehr und hat bereits über 60 Modifikationen rund um das dystopische RPG veröffentlicht. Zuletzt unter anderem eine Mod, die die Romanzen in Cyberpunk 2077 ein wenig verfeinert.

Quelle: Nexusmods / Deceptious