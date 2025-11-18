Cyberpunk 2077: Neuer Gratis-Download für die Open World „ist wirklich gut“ – aus diesem Grund

Damit eine offene Spielwelt wie die von Cyberpunk 2077 lebendig wird, kommt einiges zusammen – schließlich greifen ineinander: ein von NPCs bevölkertes Night City, eine vielschichtige Klangkulisse, oder eine von Neon-Beleuchtung geprägte Gestaltungsweise. Das alles dafür, um das Eintauchen in diese dystopische Großstadt zu einem intensiven Spielerlebnis zu machen. Und jetzt?

Tja, jetzt – genauer am 11. November – ist eine neue Modifikation auf Nexus Mods erschienen, mithilfe der die Open World aus dem Hause CD Projekt Red noch ein Fünkchen immersiver wird. Mit welchen Mitteln das Modder*in Slim420m gelingt, oder wie das Stück Software aus der Fan-Werkstatt in der Community ankommt – sind Fragen, deren Antworten wir euch nachstehend liefern. Los geht’s nach Night City!

Cyberpunk 2077 – Fraktionen und ihre Menschen für mehr Atmosphäre

„Ergänzt Menschenmengen um neutrale Bandenmitglieder und andere Fraktionsmitglieder“, heißt es in der Beschreibung zur Mod Ambient Faction of Night City (WIP) auf Nexus Mods – und genau das bekommt ihr auch, sofern ihr das Downloads-Paket mit einer Größe von gerade mal 13 Kilobyte auf eure Festplatte hebt. Und das bewirkt der Download-Snack in Cyberpunk 2077 konkret: Sie bevölkert euch die jeweilige Stadteile von Night City mit jeweiligen Fraktionsmitgliedern einerseits, andererseits agieren diese im Rahmen der Mod „als normale Bürger, die ihrem Alltag nachgehen“, so die Beschreibung.

Dass die unterschiedlichen Gangmitglieder friedfertig ihren Alltag begehen, heißt aber nicht, dass ihr die Kameraden wie eine Dampfwalze niedermähen solltet. Schließlich lassen euch die Kolleg*innen normalerweise in Frieden – außer natürlich, ihr als Spieler*in seid auf Krawall gebürstet. Dann gehen die Angegriffenen schlagkräftig in die Verteidigung über für „sich und ihre Leute … oder laufen weg„, steht in der Beschreibung auf Nexus Mods nachzulesen. Das ist aber längst nicht alles, worauf ihr euch gefasst machen müsst.

Lesetipp: Cyberpunk 2077 dank neuem Gratis-Download jetzt noch größer

Die Sache mit den unterschiedlichen Bandenmitgliedern aus Cyberpunk 2077 gewinnt dadurch deutlich an Dynamik: Treffen rivalisierende Mitglieder in einem umkämpften Gebiet aufeinander, kann es zu handfesten Revierkämpfen kommen. Komfortabel: Es lässt sich händisch nachjustieren, wie häufig es zu solchen Kämpfen kommen soll. Trotz seiner überschaubaren Download-Größe denkt Ambient Factions of Night City (WIP) das Zusammenleben in der dystopischen Mega-Metropole also spielerisch sinnvoll weiter.

Heruntergeladen wurde die Mod bisher immerhin über 1.200 Male (Stand: 17. November). In der dazugehörigen Kommentarspalte finden sich Wortmeldungen wie die von Namoriz. Die Person schrieb zuletzt: „[…] deine Mod ist wirklich gut„, spendet der Kreation von Slim420m somit Beifall. Wie gewohnt, erfolgt der Download auf Nexus Mods kostenlos – sofern ihr über ein Profil verfügt. Ein solches lässt sich über eine gültige Mailadresse unkompliziert einrichten. Weitere Gameplay-Mods für Cyberpunk 2077 mit regelrecht kranken Ideen, findet ihr übrigens auch auf Nexus Mods.

Quellen: Nexus Mods / Slim420m, Namoriz