Cyberpunk 2077: Große Open World im Härtetest – „werdet euren Augen nicht trauen“

Ob diese neuartige Hardware ein Cyberpunk 2077 und andere Grafik-Muskelpakete hieven kann? Dieser Frage hat sich jetzt ein reichweitenstarker YouTuber gestellt – und zwar mit einem der kommenden Ryzen AI Max+ 395-Minicomputer. Das Besondere an den Geräten: Ihnen fehlt eine eigenständige GPU.

Stattdessen befindet sich in solchen Mini-PCs eine sogenannte AMD Radeon 8060S iGPU verbaut. Dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um einen Grafikprozessor, deren Alleinstellungsmerkmal es ist, direkt in der CPU eingebaut zu sein. Sprich: In diesem handlichen Heimcomputer findet sich keine eigene Grafikkarte. Wie schlägt sich nun eine solche Maschine im Performance-Test mit einem grafisch aufwendigen Spiel wie Cyberpunk 2077?

Cyberpunk 2077 auf dem neuartigen Mini-PC gespielt …

„[…] ihr werdet euren Augen nicht trauen“, heißt es in der dazugehörigen Videobeschreibung auf dem YouTube-Kanal ETA PRIME, der fast 1,28 Millionen Abos aufweist. Der reichweitenstarke YouTuber informiert zwar vorab, er müsse seine Zuschauer*innen vorerst im Unklaren darüber lassen, um welchen der in den Startlöchern stehenden Minicomputer es sich genau handele. Er versichert uns aber, „innerhalb der nächsten eineinhalb bis zwei Monaten werden sie [die Mini-Computer] ihre Markteinführung erleben“.

Das besprochene YouTube-Video in voller Länge:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Genauer wurde ETA PRIME ein Prototyp des Rechners bereitgestellt, wie er erklärt. Der auf das Thema Hardware spezialisierte YouTuber probiert den Computer mit Blockbuster-Spielen wie der Enhanced Edition von GTA 5 aus, dem Hero-Shooter Marvel Rivals, dem Ego-Shooter Doom Eternal – oder eben dem Rollenspiel-Dauerbrenner Cyberpunk 2077 von CD Projekt. Wie macht sich nun einer dieser innovativen Mini-PCs im Falle von Cyberpunk 2077?

Lesetipp: Cyberpunk 2077 hat das nächste Grafik-Level erreicht

Der entsprechen Part im YouTube-Video oben beginnt bei Minute 3:20. Die Bildschirmauflösung im Spiel ist bei 1440p eingerichtet, für den Detailgrad wurde die Voreinstellung „Ultra“ gewählt. Mit diesen Einstellungen schafft der Rechner eine durchschnittliche Bildwiederholrate von 58 FPS – was laut YouTuber „nicht schlecht ist“. Danach regelt er die Voreinstellung auf „Hoch“ herunter.

Die ideale Grafik-Einstellung laut Experte

Das Ergebnis dieser jetzt eingerichteten Voreinstellung, die ETA PRIME mitteilt: „Ja, wir haben direkt mehr als 60 FPS“. Nach Meinung des Hardware-Experten wäre diese Grafikvoreinstellung also die ideale, um ein Cyberpunk 2077 auf einem Ryzen AI Max+ 395-Minicomputer zu spielen. Dass Gamer*innen mit der gleichen finanziellen Zuwendung, wie für einen solchen Mini-PC, mehr Performance für ihr Geld bekommen, beispielsweise mit einem ähnlich bepreisten Tower-PC, darf stark angezweifelt werden.

Dennoch weiß dieses Stück neuartiger Hardware zu beeindruckend – auch dank seiner kompakten Bauweise. Doch es gibt auch weniger leistungshungrige Cyberpunk-Spiele, die auch noch im Jahr 2025 lohnen.

Quelle: YouTube / @ETAPRIME