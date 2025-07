Cyberpunk 2077: Großes Update steht kurz vor Veröffentlichung – Enthüllung schon heute

Nach fünfjährigem Bestehen eines Videospiels ist es nicht verwunderlich, wenn keine neuen Inhaltsupdates mehr angedacht sind. Diese finden sich häufiger als Teil der Roadmap im Zeitraum nach Release. Hinzu kommt, dass Entwickler*innen auch irgendwann zum nächsten Projekt überwandern wollen. Wie das Team von CD Projekt Red beispielsweise, bei dem es eigentlich vor einer Weile hieß, Cyberpunk 2077 sei abgeschlossen.

Dann aber rollte das erste von zwei großen Updates über das Spiel herein, das zweitere stellte man bereits in Aussicht. Jetzt ist es beinah soweit und Version 2.3 wartet quasi vor unserer Tür. Bevor die jedoch live geht, erhalten wir alle wichtigen Infos zu den vorgenommenen Änderungen in einem anstehenden Livestream.

Cyberpunk 2077: In Kürze auf Version 2.3 spielbar

Keine einzige Person arbeitet mehr an Cyberpunk 2077, hieß es im letzten Jahr noch. Und bezüglich Neuerungen würde man nur noch kleinere Details in Angriff nehmen, falls entsprechende Ideen aufkommen. Mittlerweile ist die Situation eine ganz andere.

Nicht nur hat CD Projekt RED in der Zwischenzeit, wie wir jetzt wissen, fleißig an einem Port für die Nintendo Switch 2 gefeilt, auch ist im Dezember 2024 noch ein dickes Update für das Sci-Fi-Spiel erschienen, welches die Versionsnummer auf 2.2 gehoben hat. Seit dem lassen sich unter anderem etliche neue Anpassungsoptionen für euren Avatar, ein überarbeiteter Fotomodus und mehr Einsatzmöglichkeiten für die CrystalCoat-Technologie genießen.

Am 26. Juni sollte ursprünglich die nächste Etappe der großen Softwareauffrischungsaktion an den Start gehen. Dann jedoch hat CD Projekt den Releasetermin verschoben. Dem neuen Datum sind wir jedoch nun sehr nah, den 17. Juli haben die Verantwortlichen für Update 2.3 voraussichtlich ins Auge gefasst. Am selben Tag kommt außerdem der Port für Mac-Computer.

Einen Tag vorher noch um 17 Uhr werden Details zu den Änderungen in einem Livestream aufgedeckt. In einer Ankündigung des Events auf Social Media sind Begriffe wie „fahren“, „unter der Haube“ und „Passagiere“ eingeschoben, was darauf hindeuten könnte, dass ein Fokus auf Fahrzeuge zu erwarten ist.

Lesetipp: Mod für Cyberpunk 2077 überrascht mit Knaller-Grafik

Und was könnte sonst noch drinstecken?

Auf Reddit tauschen sich Fans bereits fleißig darüber aus, welche neuen Features sie in dem bevorstehenden Update vermuten. Die sprachlichen Anspielungen auf Vehikel gehen an der Community nicht vorbei, zusätzlich fällt jedoch häufig der Wunsch, individualisierbare, sichtbare Cybermodifikationen an ihrem Charakter erstellen zu können. Vielleicht hat CDPR ja die passende Bekanntgabe am Nachmittag in petto.

Ob danach aber noch weitere Updates folgen? Immerhin wird doch bereits an einem Nachfolgetitel gefeilt und gleichzeitig hat das Studio mit The Witcher 4 gerade alle Hände voll zu tun. Trotzdem werden wir uns dank Mods glücklicherweise darauf verlassen können, auch künftig frische Inhalte ins Spiel gespült zu bekommen, wenn auch auf inoffiziellem Wege. So gibt es etwa aktuell eine neue Grafikaufhübschung für Cyberpunk 2077 zu bestaunen.

Quellen: YouTube / Cyberpunk 2077, Reddit r/cyberpunkgame, Bluesky / @cyberpunk.net