Cyberpunk 2077 kostenlos: Großzügige Geschenke für Fans – wenn ihr diese Frage beantwortet

Auch ein gutes halbes Jahrzehnt nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung gilt die von CD Projekt erschaffene Night City als alltägliche Anlaufstelle für zahllose Spielerinnen und Spieler: Cyberpunk 2077 erfreut sich weiterhin größter Beliebtheit und lockt mit großzügigen Geschenken jetzt einmal mehr in seine dystopische Open World.

Dabei zeichnet der Blockbuster, der sich 2022 über einen Port für die Xbox Series- und PlayStation 5-Konsolen freuen durfte und erst jüngst auch für die Nintendo Switch 2 das Licht erblickte, ein eher düsteres Bild davon, wohin uns unsere maßlose Obsession mit Technologie einmal führen könnte. Doch bis dahin ist es glücklicherweise noch ein weiter Weg – weiß auch Grafikkartenhersteller NVIDIA und zieht jetzt die Spendierhosen an.

Cyberpunk 2077: Schnappt euch jetzt kostenlose Keys & eine Gratis-Grafikkarte

Mit dem Release für den Nachfolger des beliebten Handheld-Hybriden könnt ihr endlich auch unterwegs in Night Citys düstersten Ecken abtauchen. Der Port von Cyberpunk 2077 für die Nintendo Switch 2 ist unserem Test zufolge zwar gelungen, grafisch kann er der PC-Version aber natürlich nicht das Wasser reichen. Wer also wirklich alles aus der beliebten Dystopie herausholen möchte, muss sich wohl oder übel um entsprechende Hardware kümmern – oder eine gehörige Portion Glück haben.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum diesjährigen GeForce Summer veranstaltet der GPU-Gigant nämlich ein Gewinnspiel, bei dem vor allem Fans von Cyberpunk 2077 jetzt auf ihre Kosten kommen. Zu gewinnen gibt es als epischen Hauptpreis eine Custom GeForce RTX 5090 – NVIDIAs aktuell stärkstes Pferd im Stall. Mit der kraftvollen Karte könnt ihr so ziemlich jedes gegenwärtige Game an seine grafischen Grenzen bringen und welcher Ort eignet sich besser dafür als die prunkvolle, bei Nacht wie am Tage strahlende Night City.

Auch spannend: Cyberpunk 2077: Mysteriöser Fund im Spiel bringt Fans zum Rätseln

Weniger Glückliche haben noch immer die Chance, ein paar kostenlose Keys für Cyberpunk 2077 sowie weitere Preise abzustauben, wie es im entsprechenden Tweet heißt. Tun müsst ihr dafür nicht sonderlich viel, lediglich eine einzelne Frage gilt es – mit entsprechendem Hashtag #GeForceSummer – zu beantworten: Welche Core Memory verbindet ihr mit Cyberpunk 2077? Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass der Preis einer RTX 5090 im Schnitt bei über 2.000 Euro liegt.

In den Kommentaren unter dem Post tummeln sich die Erinnerungsfetzen massenweise, die Spielerinnen und Spieler mit Night City verbinden. Wollt auch ihr eure Liebe für das Action-Rollenspiel des polnischen Entwicklungsstudios teilen, ist nun die optimale Gelegenheit gekommen. Derweil lässt eine völlig andere Ankündigung die Fans von Cyberpunk 2077 so richtig ausrasten.

Quellen: Twitter / @NVIDIAGeForce