Cyberpunk 2077-Nachfolger: Realistischere Menschenmengen und neuer Spielmodus?

Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red hat einige heiße Eisen im Feuer: Neben dem kürzlich mit einem ersten Trailer bedachten The Witcher 4 gehört dazu auch der Nachfolger von Cyberpunk 2077, welcher bisher noch unter dem Arbeitstitel Project Orion läuft.

Aktuell befindet sich dieser jedoch im Anfangsstadium. Die kreativen Köpfe, die sich mit der neuen Cyberpunk-Welt auseinandersetzen sollen, werden gerade noch gesucht. Aus den offiziellen Stellenausschreibungen lässt sich jedoch zum Teil herauslesen, womit Fans in dem Spiel unter anderem rechnen könnten.

Cyberpunk 2077: Stellenangebote lassen aufhorchen

Der Nachfolger zu Cyberpunk 2077 wird in der Zweigstelle von CD Projekt Red in Boston entwickelt. Das Entwicklerstudio hat kürzlich ein paar Stellenausschreibungen auf der eigenen Homepage veröffentlicht, bei denen sich ein bisschen zwischen den Zeilen lesen lässt, was uns in dem nächsten Cyberpunk 2077 erwarten dürfte. So ist die realistische Darstellung von Menschenmassen ein Punkt, auf den sich der designierte „Lead Encounter Designer“ unter anderem fokussieren soll.

In Zusammenarbeit mit den Systemdesigner*innen soll das „realistischste und reaktionsfähigste Design von Menschenmengen“ kreiert werden, dass es in Videospielen bisher gab. Hinter dieser Bezeichnung könnte sich eine Technik verbergen, mit der eine größere Menge von gleichzeitig auf dem Spielbildschirm aktiven NPCs zeitgleich auf ein zufälliges Ereignis reagieren kann oder Menschen untereinander authentisch agieren.

Eine andere Ausschreibung legt die Umsetzung von dem nahe, was Fans sich spätestens seit der Ankündigung eines geplanten Cyberpunk 2077-Nachfolgers wünschen. Der kommende „Senior Gameplay Programmer“ soll ein „stabiles und flexibles Gameplay-System erstellen, das sowohl für Einzel- als auch Mehrspieler-Modi“ funktioniert. Spieler*innen können also wie es scheint im nächsten postapokalyptischen RPG-Shooter auch im Multiplayer antreten.

Dass das Konzept sich anbietet, zeigt das seit Jahren von der Community hervorragend angenommene GTA Online, welches einige Zeit nach GTA 5 eingeführt wurde. Hier können Fans übrigens in Kürze ein paar neue Goodies erwarten.

Quelle: CD Projekt Red