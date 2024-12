Idris Elba interessiert an Cyberpunk 2077-Verfilmung – „Keanus und meine Figur zusammen wären ‚Whoa!'“

Erst kürzlich hat Entwicklerstudio CD Projekt Red ein umfangreiches Update für sein futuristisches Action-RPG Cyberpunk 2077 rausgeschossen. Dieses läuft nun offiziell unter der Version 2.2 – die neuen Funktionen und Optimierungen zeigen, dass das Studio doch noch nicht mit dem Spiel abgeschlossen hatte, wie eigentlich angenommen.

Dass das Franchise generell noch viel zu bieten hat, steht ohnehin außer Frage – ein Live-Action-Projekt auf Basis der Lore befindet sich in Entwicklung. Wenn es nach Idris Elba geht, seines Zeichens Darsteller des Solomon Reed aus Cyberpunks erstem und einzigem DLC Phantom Liberty, könnte eine direkte Umsetzung der Spiel-Story gerne folgen.

Cyberpunk 2077 als Film? Idris Elba wäre sofort an Bord

Tatsächlich würde eine Adaption mit dem Golden Globe-prämierten Elba („Luther“, „Avengers“, „Mandela – Der lange Weg zur Freiheit“) und dem in Cyberpunk 2077 als Johnny Silverhand umherstreifenden Keanu Reeves wahrscheinlich nicht nur die Herzen der Videospielfans höher schlagen lassen. „Wenn es ein Spiel gäbe, das eine Live Action-Adaption verdient, könnte das Cyberpunk 2077 sein“, wird Elba von Screen Rant im Rahmen eines Interviews zum kommenden Kinofilm Sonic the Hedgehog 3 zitiert.

In diesem spricht Elba zum wiederholten Male Sonics Kumpel Knuckles – und Reeves passenderweise deren Nemesis Shadow, der seinen ersten Auftritt in den Filmen rund um den blitzschnellen Igel bekommt. Könnten die beiden Schauspieler sich also für eine weitere Videospieladaption vor der Kamera treffen? „Ich denke, seine [Reeves‘] Figur und meine zusammen wären… ‚Whoa!‘“, zeigt sich Elba begeistert. „Also lasst uns das in die Tat umsetzen.“

Hätte man ihn und Keanu Reeves („Matrix“, „John Wick“), der sich für derartige Projekte für gewöhnlich auch sehr begeistert zeigt, schon an Bord, wäre das ein dicker Startbonus für eine Filmumsetzung von Cyberpunk 2077. Fans des Spiels konnten im Jahr 2022 schon die äußerst positiv aufgenommene Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners auf Netflix genießen. Im vergangenen Jahr wurde dann das erste Live-Action-Projekt angekündigt, bis heute jedoch ohne Infos zu Handlung, Release, Besetzung oder ob es überhaupt ein Film oder eine Serie wird.

Mit dem neuen Gratis-Update für Cyberpunk 2077 könnt ihr seit letzter Woche unter anderem über 100 neue Optionen im Charakter-Editor nutzen, euch mit zahleichen zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten im Fotomodus austoben und erstmals den guten alten Johnny Silverhand als Beifahrer visualisieren, während ihr durch Night City cruised. Wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid und ein neofuturistisches Point-and-Click-Adventure erleben wollt, so schaut euch diese Game-Empfehlung an.

Quellen: YouTube / Cyberpunk 2077, Screen Rant