Cyberpunk 2077 könnte Mobile Game hervorbringen – Neuer CD Projekt-Deal

Die Spieleschmiede CD Projekt hat in einer knapp gehaltenen Nachricht ein neues Projekt angekündigt, das Fans zum Rätseln bringt. Das Studio ist eine Partnerschaft mit einem Mobile-Giganten eingegangen und spricht in diesem Zusammenhang von der Entwicklung eines neuen Spiels.

Dieses soll eine der bestehenden IPs von CD Projekt erweitern. Könnte mit dem unscheinbaren Wörtchen „IP“ etwa Cyberpunk 2077 gemeint sein? Die Chancen stehen zumindest nicht unbedingt schlecht.

Cyberpunk 2077 oder The Witcher? Eine IP von CD Projekt soll neues Mobile Game erhalten

„Wir sind eine strategische Partnerschaft mit Scopely eingegangen, um ein Spiel innerhalb einer von CD Projekts IPs zu entwickeln“, heißt es im genauen, wenn auch übersetzten, Wortlaut auf dem Twitter-Account der polnischen Spieleschöpfer*innen. Falls euch der Name Scopely ürbigens bekannt vorkommen sollte, liegt das eventuell daran, dass besagtes Unternehmen sich vor Kurzem die Rechte an dem super erfolgreichen Pokémon Go unter den Nagel gerissen hat.

Nur anhand der oberflächlichen Bekanntmachung kann natürlich noch keine genaue Aussage darüber getroffen werden, welche der im Besitz von CD Projekt befindlichen Spielwelten bald eine Mobile-Version erhalten soll. Allerdings bietet die Situation durchaus Raum für Spekulationen.

So könnte zum Beispiel der Umstand, dass in der The Witcher-Reihe bereits Games für Mobilgeräte veröffentlicht wurden, einen ersten Hinweis auf die mysteriöse IP geben. Da neben den erfolgreichen Rollenspielen nur Cyberpunk 2077 einen ähnlichen Stellenwert im Repertoire des Urhebers innehat und zu diesem noch keine App vorhanden ist, könnte darin womöglich des Rätsels Lösung liegen.

CD Projekts Erfahrungen auf dem Mobile-Markt

Die Witcher Mobile-Spiele zeigen allerdings auch, dass CD Projekt bisher unterschiedliche Erfolgserlebnisse auf der Plattform hatte. The Witcher: Monster Slayer, welches interessanterweise ganz ähnlich funktionierte wie Pokémon Go, überlebte lediglich zwei Jahre vor der endgültigen Abschaltung. Vermutlich hat man also eher nicht vor, einen ähnlichen Stunt zu wiederholen und erneut auf Augumented Reality zu setzen.

Gwent: The Witcher Card Game findet ihr allerdings heute noch auf Seiten wie dem Google Play Store. Dort prahlt es auch noch mit mehr als fünf Millionen Downloads und besonders positiven Rezensionen im Bereich von 4,4 von 5 Sternen. Wer weiß, mit Blick auf die momentane Beliebtheit von Kartenspielen könnte doch glatt ein weiterer Hit im Genre angepeilt sein.

Ob CD Projekt wirklich, wie weitläufig vermutet beziehungsweise erhofft, Cyberpunk 2077 bei der Kollaboration mit Scopely im Kopf hat, bleibt erstmal abzuwarten. Gleiches gilt für die vielen anderen Titel, an denen das Studio aktuell bekanntermaßen schraubt. Da wäre unter anderem ein The Witcher 4, dessen Releasezeitraum nun weiter eingeschränkt wurde.

