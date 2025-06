Cyberpunk 2077: Komplett neues Feature entdeckt – Das könnte ein Update bald bringen

In der Geschichte der Videospiele hat Cyberpunk 2077 eine beeindruckende Laufbahn hingelegt, vom Launch-Desaster zum absolut ikonischen Rollenspiel-Hit. Eine Achterbahn der Gefühle, die allerdings schon seit längerem eher einer beschaulichen Zugfahrt ähnelt.

Der ursprüngliche Release ist mittlerweile fünf Jahre her und nach einem erfolgreichen DLC und einem großen Update hin zu Version 2.0 ist die Luft allmählich raus. Für Nintendo Switch 2-Spieler*innen allerdings eröffnet die Attraktion der düsteren Sci-Fi-Welt gerade erst. Das Fanfaren-Getöse um dieses Event enthält einen unscheinbaren Hinweis darauf, dass es doch noch allgemeine inhaltliche Anpassungen geben könnte.

Cyberpunk 2077: Was hat dieser neue Marker zu bedeuten?

Meldungen wie „Keine einzige Person arbeitet mehr an Cyberpunk 2077“ oder die Äußerung, man wolle, wenn überhaupt, nur noch für kleinere Anpassungen zu dem Spiel zurückkehren, ließen darauf schließen, dass das entsprechende Kapitel in der Geschichte von Studio CD Projekt RED weitgehend abgeschlossen sei. Ganz so staubig liegt der Titel allerdings nicht im Archiv, denn immerhin folgte trotzdem ein weiterer Patch und nun erscheint er sogar in der Launch-Aufstellung der Nintendo Switch 2. Dass die Portierung aber auch generelle Änderungen für das Spiel bedeuten könnte, war bisher nicht Thema.

Liegt daran, dass die Verantwortlichen selbst hierzu keinerlei Andeutungen gemacht haben. Findige Fans haben es jedoch geschafft, aus dem im Internet kursierenden Bildmaterial ein Puzzlestück herauszufiltern, welches keinen der bestehenden Inhalte widerspiegelt.

Nutzer*in bruce_dapples hat auf Reddit einen Screenshot geteilt, auf dem ein bisher unbekannter Marker zu sehen ist. Damit richtet er oder sie sich an eine Person, die auf der Plattform eine Vorschau mit eigenen Eindrücken zum Switch 2-Port von Cyberpunk 2077 verfasst hat und fragt nach, ob sie dazu mehr wisse. „Das ist neu, keine Ahnung, was es ist. Es könnte ein alternatives Icon für eines sein, das bereits im Spiel existiert“, lautet die daraufhin abgegebene Vermutung. Doch es gibt noch eine weitere Theorie.

Hier entlang für Loot

WeirdUncleMike greift den Screenshot in einem weiteren Thread auf und zeigt, was passiert, wenn er den markierten Punkt aufsucht. An der genauen Stelle stößt er auf geheimen Loot und glaubt daher, dass die Markierung genau diesen Zweck erfüllen soll: Sie führt zu versteckten Items. Wahrscheinlich erscheint das entsprechende Symbol, sobald Spielerinnen und Spieler sich in direkter Nähe befinden, um das Aufspüren etwas einfacher zu gestalten, so glaubt WeirdUncleMike.

Natürlich steht damit noch nicht endgültig fest, ob es einen solchen Zusatz für die Karte von Night City geben wird, oder nicht. Was es tatsächlich mit dem mysteriösen Icon auf sich hat, wird der Nintendo Switch 2-Release oder ein eventuelles Update für die anderen Plattformen zeigen. Auch außerhalb von Videospielen tut sich übrigens was im Franchise, jetzt, wo das Cyberpunk 2077-Kartenspiel angekündigt wurde.

Quellen: Reddit r/cyberpunkgame