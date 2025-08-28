Cyberpunk 2077-Kosmos: Neuer Release „ist Mist“ – aus diesem ärgerlichen Grund

Dass der Rollenspiel-Kosmos von Cyberpunk 2077 längst nicht nur auf der Tabletop-Vorlage fußt, beziehungsweise der erfolgreichen, spielerisch wertvollen Bildschirm-Adaption aus dem Hause CD Projekt Red, hat mitunter eine bestimmte Netflix-Serie unter Beweis gestellt. Cyberpunk: Edgerunners konnte bei Franchise-Fans und Kritiker*innen gleichermaßen begeistern. Doch auch die Vorgeschichte von Rebecca, Pilar & Co. wurde mittlerweile erzählt.

Über die letzten Monate wurde der Prequel-Manga Cyberpunk: Edgerunners – Madness Kapitel für Kapitel veröffentlicht – allerdings nur als E-Paper. Bereits für den 18. November dieses Jahres wird wiederum eine Printausgabe im Panini Verlag für den deutschsprachigen Raum erscheinen. Das erste Kapitel von Edgerunners Madness ist schon jetzt als gedruckte Ausgabe beziehbar – jedoch nicht für alle und jeden …

Cyberpunk: Edgerunners Madness – Kapitel 1 als Printausgabe bestellbar

„Zeit, in den Wahnsinn hinabzusteigen“, verkündete der offizielle Twitter-Account @edgerunners am 27. August – wobei das Wörtchen „Wahnsinn“ natürlich als Augenzwinkern in Richtung des Titels Cyberpunk: Edgerunners – Madness gemeint ist. Weiter wird damit geworben, man solle sich den „Manga vor allen anderen“ sichern – und zwar als „exklusive Druckversion von Kapitel eins„. Ein Link führt dann zur entsprechenden Seite auf dem CD PROJEKT RED Gear Store. Ein Angebot, das bei Cyberpunk-Fans in unseren Breitengraden eher für Frust sorgt …

Twitter-Posting:

Zunächst sieht das Vorschaubild ersten Kapitels von Cyberpunk: Edgerunners – Madness zur Printausgabe im Online-Shop ansprechend aus – auch dann, wenn der Kaufpreis von 14,99 US-Dollar für ein Comic-Heftchen von gerade mal 36 Seiten Länge womöglich bei manchen preisbewussten Käufer*innen skeptisch beäugt wird. Das Ausschlaggebend steckt indes bereits in der Angabe der Währung, sprich dem Dollar. Beziehungsweise der Vermerk „Nur in Nordamerika“ im selben Twitter-Posting stellt die Einschränkung für Interessierte weltweit unmissverständlich klar.

Diese spezielle, gedruckte Ausgabe des allerersten Kapitels von Cyberpunk: Edgerunners – Madness ist also ausschließlich für in Nordamerika lebende Personen bestellbar. Wenig verwunderlich also, wenn so manche*r außerhalb von Nordamerika lebende Cyberpunk-Fan Unmut ausdrückt mit Wortmeldungen wie „Na toll … das ist Mist“ oder „[…] als gäbe es in Europa keinen Cyberpunk-Fan …“. Mancher liebäugelt sogar damit, sich den Manga importieren zu lassen, hadert jedoch mit der Versandmethode, welche das „Portemonnaie sprengt„.

Wir meinen: Lieber bis zum 18. November abwarten, dann das hoffentlich wertig gestaltete Softcover, befüllt mit 192 Manga-Seiten, für gerade mal 9,99 Euro abgreifen. Damit spart man nicht nur Geld, sondern schenkt sich den Frust mit Wartezeit und sonstigen Komplikationen beim umständlichen Import. Wer dennoch keine weitere Sekunde darauf warten kann, sich in das erste Kapitel zu Cyberpunk: Edgerunners – Madness hineinzustürzen, kann ohnehin komplett kostenfrei loslesen.

