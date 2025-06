Cyberpunk 2077 mit kostenlosem Grafik-Upgrade – lässt Rollenspiel im neuen Glanz erstrahlen

Im Laufe der Entwicklung eines Spiels kann sich viel verändern. Das Meiste bekommen wir in der Regel gar nicht mit, aber optische Änderungen sind natürlich schnell ersichtlich. So auch bei Cyberpunk 2077, bei dem CD Projekt Red bis kurz vor Schluss an Feinheiten gearbeitet hat.

Vor allem an den Licht- und Schatteneffekten wurde ordentlich geschraubt. Nicht immer zum Gefallen mancher Spieler*innen, aber am PC gibt es Abhilfe durch kostenlose Mods. Eine neue sorgt jetzt für erste Begeisterung, in dem sie sich am Pre-Release-Stand orientiert und Night City in neuen beziehungsweise technisch gesehen alten Glanz hüllt.

Cyberpunk 2077: Schickeres Licht mit Project Hydra

Natürlich, Grafik-Mods für Cyberpunk 2077 gibt es wie Sand am Meer. Was macht die jetzt am 25. Juni 2025 veröffentlichte Modifikation mit dem Namen Project Hydra so besonders? Zum einen kombiniert sie angepasste Licht- mit Wettereffekten, zum anderen versucht sie nicht einfach nur, den alten Look des Rollenspiels nachzuempfinden, sondern setzt eigene Akzente.

So verändert Project Hydra die Lichtstimmung in so gut wie allen Gebieten von Night City und Umgebung, sogar bei den Story-Kapiteln wurde Hand angelegt. „Diese Mod ist eigentlich am besten für einen kompletten Playtrough geeignet, um alle Überarbeitungen sehen zu können“, hält Modder*in Skater6453 in der Beschreibung fest.

Lesetipp: Noch mehr Grafik-Power gibt es mit dieser Mod für Cyberpunk 2077

Praktisch: Ihr benötigt keine anderen Mods oder spezielles Vorwissen. Lediglich eine einzige Datei müsst ihr entsprechend in den Cyberpunk-Ordner verschieben, um das neue Licht und die zusätzlichen Wettereffekte in Augenschein nehmen zu können. Mit gerade einmal rund 90 Megabyte fällt der Download übrigens angenehm klein aus.

Erste Reaktionen sind positiv

Skater6453 ist in der Modding-Szene von Cyberpunk 2077 niemand Unbekanntes. Schon zuvor hat er die Mod E3VR veröffentlicht, die ebenfalls das Ziel hatte, die Lichtstimmung zu verändern. Dementsprechend ist es vermutlich nicht allzu überraschend, dass auch Project Hydra bislang gut ankommt.

Zwar ist das Interesse noch nicht riesig, erst rund 700 Mal wurde der Download-Button gedrückt, aber das Feedback nahezu durchweg positiv. So finden sich in den Kommentaren auf Nexusmods Wortlaute wie „Beste Lightning Mod“, „hervorragende Arbeit“ oder „einfach unglaublich und schön“. Klar ist: Den meisten Spieler*innen gefällt die leicht veränderte Atmosphäre.

Falls ihr also gerade das dystopische Rollenspiel zum wiederholten Male spielt, kann sich ein Blick auf Project Hydra lohnen. Passend dazu gibt es eine Mod für Cyberpunk 2077, die mehr Survival-Elemente in die Welt integriert.

Quelle: Nexusmods /@Skater6453