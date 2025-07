Cyberpunk 2077: Kostenloses Update ab heute – das sind die neuen Inhalte

Cyberpunk 2077 und kein Ende – auch rund fünf Jahre nach dem ursprünglichen Release können sich Zocker*innen, die sich im dystopischen Moloch Night City verloren haben, noch über neue Updates mit frischen Inhalten freuen. Die Version 2.3 schlägt nun auf Konsolen und PC auf.

Der Fokus liegt dabei auf eurem fahrbaren Untersatz: Sowohl manuelle als auch autonome Touren durch die Häuserschluchten der Stadt bekommen ein schickes Upgrade. Aber auch beliebte Features wie der Fotomodus sowie technische Finessen werden einer Frischzellenkur unterzogen.

Cyberpunk 2077: Zurücklehnen und die Fahrt genießen

„Die Reise ist noch nicht vorbei“, kündigt Entwickler CD Projekt Red im Rahmen des Roll-out für Version 2.3 von Cyberpunk 2077 an. Nachdem Fans insgesamt erwartet hatten, dass zumindest inhaltlich das Spiel mit der großen Rundumerneuerung in Version 2.1 und dem in diesem Zuge veröffentlichten DLC Phantom Liberty im Jahr 2023 abgeschlossen sei, gibt es stattdessen immer noch viel zu entdecken.

Hier seht ihr die aktuelle Folge REDstreams, in der die Inhalte von Update 2.3 für Cyberpunk 2077 vorgestellt werden:

So gibt es jetzt neue Aufträge, mit dessen Abschluss sich neue Fahrzeuge freischalten lassen, unter anderen der Yaiba Semimaru aus dem Comic Cyberpunk 2077: Kickdown! Wer seinen Fuhrpark mal aus ganz anderen Blickwinkeln in Aktion sehen will, kann jetzt ein Ziel auf der Karte anwählen und den Modus AutoDrive aktivieren. Euer Fahrzeug wird sich nun ganz autonom dorthin begeben, während ihr euch zurücklehnen und die Tour aus filmreifen Einstellungen betrachten könnt. Alternativ lässt sich ein Taxi von Delamain rufen, mit dem ihr ebenfalls entspannt durch die Stadt der (Alb-)Träume düst.

Auch der Fotomodus – für viele Spieler*innen von Action-Adventures und RPGs eine essenzielle Spielerei – wurde um neue Effekte erweitert: So lassen sich Wetter und Tageszeit individuell einstellen, mehr NPCs zu den Schnappschüssen hinzufügen und neue, fesche Posen einnehmen. Auch die Auswahl an Stickern und Rahmen wurde erweitert. Die Patchnotes verraten zudem neue technische Funktionen wie VRR-Unterstützung auf Konsolen oder verbesserte HDR-Einstellungen.

Das Update 2.3 kann ab heute für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S installiert werden; nur Nintendo Switch 2-Nutzer*innen müssen sich noch ein bisschen gedulden. Wie sich Cyberpunk 2077 auf der neuen Hybrid-Konsole macht, haben wir an anderer Stelle ausgetestet.

