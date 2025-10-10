Cyberpunk 2077: „Kranke Idee“ – dieser Gratis-Download bringt ein unglaubliches Feature ins Rollenspiel

Die, die schon etwas länger spielen, erinnern sich eventuell daran: Es gab eine Zeit in World of Warcraft, in der es möglich gewesen ist, per Addon Bejeweled zu spielen. Jetzt könnt ihr auf eine ähnliche Spielerei zugreifen – allerdings nicht in Azeroth, sondern in Night City von Cyberpunk 2077.

Obwohl die dystopische Stadt einiges zu bieten hat, fehlt es ihr doch an passender Unterhaltung direkt nach dem Aufstehen. In unserer aktuellen Zeit können wir uns via TikTok, Instagram, Reddit und so weiter zu Tode scrollen, aber über 50 Jahre in der Zukunft geht es morgens sofort unter die Dusche? Ist ja lachhaft – zum Glück kommt eine kostenlose Mod zu Hilfe.

Cyberpunk 2077: Jetzt rätselt ihr jeden Morgen mit fünf Buchstaben

Keine Sorge, der von MisterChedda auf Nexusmods geteilte Download bringt nicht einfach unsere aktuellen sozialen Netzwerke nach Night City. Stattdessen fügt er ein weltweites Phänomen ein, das Millionen Spieler*innen vor nicht allzu langer Zeit täglich begeistert hat und noch immer tut: Wordle gibt es jetzt auch in Cyberpunk 2077.

Zwar ist es keine offizielle Umsetzung, schließlich gehört Wordle mittlerweile längst zur New York Times, aber das Spielprinzip hat Gonkle, wie die Mod heißt, quasi vollständig übernommen. Heißt, ihr müsst ein Wort erraten, welches zu Beginn aus fünf euch unbekannten Buchstaben besteht. Hinweise gibt es anfangs erstmal keine. Erst, wenn ihr ein Wort eingegeben habt, seht ihr anhand von Farben, ob die Buchstaben in der gesuchten Lösung vorkommen oder eben nicht.

Lesetipp: Der Anime zu Cyberpunk 2077 geht übrigens bald in die zweite Staffel

Damit es nicht ganz so einfach ist, habt ihr nur maximal sechs Versuche, um das richtige Wort zu finden. Im Gegensatz zu Wordle unterstützt Gonkle jedoch nicht ausschließlich rein englische Wörter, sondern hat ebenso Cyberpunk 2077-Slang drauf. Choom, Corpo und Gonks können somit ebenfalls vorkommen.

Alle 24 Stunden ein neues Puzzle

Ähnlich wie im echten Leben dürft ihr zudem nicht hunderte Rätsel am Stück lösen. Jeden Tag, genauer gesagt um 2 Uhr nachts unserer Zeit, wird euch auf euer fiktives Handy in Cyberpunk 2077 ein neues Gonkle zugespielt. Dieses ist übrigens dank einer speziellen Schnittstelle für alle Spieler*innen gleich.

In den bisher noch überschaubaren Kommentaren, immerhin existiert die Mod erst seit dem 8. Oktober 2025, erhält MisterChedda für die Umsetzung ordentlich Lob. „Kranke Idee“, „Verdammt, als ob Cyberpunk nicht schon süchtig genug machen würde“ oder „Das ist unglaublich! Gestern stand mein*e V in einer Ecke von Viks Klinik und hat Gonkle gespielt, anstatt sich auf den Raubüberfall vorzubereiten“ sind einige ausgewählte Zitate von Spieler*innen.

Falls ihr also ein Mini-Spiel in Night City braucht, welches die grauen Zellen ein wenig fordert, dann lohnt sich der Download. Alternativ stellen wir euch hier ein riesiges Grafik-Mod-Paket für Cyberpunk 2077 vor.

Quelle: Nexusmods / @MisterChedda