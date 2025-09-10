Cyberpunk 2077: Legendärer Charakter will für Nachfolger zurückkehren – und löst Bedenken aus

Fragt man Gaming-Begeisterte nach einem bekannten Charakter aus Cyberpunk 2077, wird die Antwort in den meisten Fällen mit Sicherheit Johnny Silverhand lauten. Um diesen Namen zu kennen, muss man das Sci-Fi-Abenteuer nicht mal unbedingt selbst gespielt haben. Dafür reicht es teilweise schon, die Machenschaften von Schauspieler Keanu Reeves zu verfolgen, der in die Rolle des Rockstar-Rebellen geschlüpft ist.

Zu der Frage, ob Silverhand in Cyberpunk 2 auftreten könnte, bildet sich schon jetzt bereits eine grobe Antwort, oder eher eine vage Aussicht. Immerhin hat sich Reeves nun selbst zu der Möglichkeit geäußert, sich hierfür wieder einmal ins Studio zu schwingen. Doch unabhängig davon, wie bereit er dazu ist oder nicht, würde ein Comeback von Silverhand eigentlich Sinn ergeben?

Cyberpunk 2077: Keanu Reeves möchte beim nächsten Ableger erneut dabei sein

Keanu Reeves ist in Kürze wieder auf der großen Leinwand zu sehen, wenn der Film Good Fortune mit ihm in einer der Hauptrollen Mitte Oktober die Kinos erreich. Während der aufbauenden Werbekampagne hat ihn das Portal IGN abgefangen und wollte von ihm wissen, ob er gerne Teil des Nachfolgetitels zu Cyberpunk 2077 wäre. „Definitiv. Ich würde Johnny Silverhand liebend gern nochmal spielen„, lautet seine Antwort. Damit ist klar: Ob der Charakter erneut auftritt oder nicht, liegt allein in der Hand von Entwicklungsstudio CD Projekt RED selbst.

Die Fans zumindest würden sich generell auf ein Wiedersehen mit Johnny freuen, wie sich an den Kommentaren in einem betreffenden Reddit-Thread festmachen lässt. Diese lenken die Aufmerksamkeit jedoch auch auf ein damit verbundenes Problem: Er könnte nicht einfach so unverändert und wieder in einer tragenden Rolle auftauchen, ohne dabei die vorigen Enden des ersten Teils zu torpedieren. Obwohl noch nicht klar ist, welchen der Ausgänge man im Endeffekt zum Canon erklären wird, um anschließend Teil 2 darauf aufzubauen – oder für das Lore-Problem womöglich eine ganz andere Lösung herhält.

„Es wäre schwierig, Johnny in das nächste Spiel zu packen ohne es aufgezwungen oder unnötig wirken zu lassen, aber ich denke es wäre möglich, wenn sie eine kleine Rolle daraus machen“, fasst eine Person auf Reddit ihre Vorstellungen von einer eventuellen Umsetzung des Fortbestehens der Figur zusammen. „Wahrscheinlich einfach besser ihn in einer Flashback-Mission oder als Cameo auftauchen zu lassen„, schlägt eine andere Person vor.

Dass sich CD Projekt Red weitere Zusammenarbeit mit Keanu Reeves generell nicht entgehen lassen würde, wirkt äußerst wahrscheinlich. Wie genau sie seine Arbeit in Anspruch nehmen werden, das bleibt allerdings abzuwarten. Immerhin befindet sich die Entwicklung von dem als Project Orion begonnen und nun als Cyberpunk 2 bezeichneten Spiel noch in der frühen Phase und der Release dürfte vermutlich noch länger auf sich warten lassen. Was wir allerdings schon über den Cyberpunk 2077-Nachfolger wissen, ist, welche Art von Schauplatz dieser bietet.

Quellen: IGN, Reddit r/cyberpunkgame