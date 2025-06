Cyberpunk 2077 jetzt neu präsentiert – überraschendes Resultat mit „maximalen Einstellungen“

Dem Rollenspiel-Blockbuster Cyberpunk 2077 von CD Projekt mangelt es nicht gerade an plattformübergreifender Strahlkraft. Spieler*innen können nicht nur auf dem PC ins korrumpierte Night City abtauchen, sondern auch mit PlayStation, Xbox – und seit wenigen Tagen auch auf der Nintendo Switch 2. Jedoch eine bedeutende Plattform harrt noch ihrer Ladung Open-World-Action-Adventure-RPG, und zwar der Hersteller aus Cupertino mit dem Apfel.

Anders gesagt: Für Apple-Geräte soll noch im Jahresverlauf der Release von Cyberpunk 2077: Ultimate Edition erfolgen. Nebst des Hauptspiels wird die Ultimate Edition vor allem auch die Erweiterung Phantom Liberty beinhalten. Auf technischer Seite wirbt das Entwicklungsstudio mit Hauptsitz in Polen mit technischen Features wie Path Tracing oder Frame Generation. Jetzt wurde der kommende Release nochmal im Rahmen der WWDC demonstriert.

Cyberpunk 2077 auf der WWDC gezeigt

Apple-Jünger*innen wissen natürlich: Hinter dem Kürzel WWDC verbirgt sich die Worldwide Developers Conference – also die jährlich von Apple ausgerichtete Entwickler*innenkonferenz. Auch dieses Jahr ereignete sich das wichtige Branchenevent, und zwar vom 9. bis zum 13. Juni. Dort zugegen war wohl auch CD Projekt – genauer Pawel Sasko in seiner Funktion als Associate Game Director. Von seinem Besuch im Apple Park zeugt ein Twitter-Posting Saskos vom 10. Juni.

„Heute präsentieren wir […] Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – und zwar auf einem MacBook Pro mit M4 Max-Chip, bei erreichten 120 FPS auf maximalen Einstellungen“, schrieb Sasko. Bei unseren englischsprachigen Kolleg*innen von Geek Culture wurden direkt Bewegtbilder veröffentlicht.

Der TikTok-Clip:

Der über sechsminütige TikTok-Clip zeigt abgefilmte Aufnahmen. Zu sehen bekommen wir einen Laptop, auf dem gerade Cyberpunk 2077 läuft – wobei es sich bei dem Stück Hardware laut Beschriftung um das oben von Sasko angepriesene MacBook Pro M4 handelt. Auch in diesem Video erfahren wir, das Spiel laufe auf den höchstmöglichen Grafikeinstellungen – stemme dessen ungeachtet 120 Frames per Second.

Was zeigt das Cyberpunk 2077-Video?

Das Videomaterial bildet butterweich über den Laptop-Bildschirm geleitende Spielszene aus Cyberpunk 2077 ab. Dennoch ist das gezeigte Material mit einer gesunden Portion Skepsis zu genießen. Schließlich harrt die bereits im letzten Jahr angekündigte Mac-Version noch ihrer Veröffentlichung – und muss sich außerhalb einer werblich eingefärbten Präsentation bewahrheiten. Sasko selber ist natürlich überzeugt vom kommenden Release.

„Die REDengine ist eine sehr anpassbare Technologie. Wir versuchen immer, so viel Leistung wie möglich rauszuholen, unabhängig von der Plattform, sei es Apple-Geräte, Nintendo Switch oder PC und Konsolen“, sagt Sasko im TikTok-Video oben bei Minute 2:30. Die Ultimate Edition wird sich daran messen müssen, wie sehr das Gezeigte den letztlichen Release abbildet. Apropos Plattform-Sprung: Wie hat sich Cyberpunk 2077 eigentlich jüngst auf der Switch 2 geschlagen?

