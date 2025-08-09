Cyberpunk 2077: „Macht das verdammt nochmal nicht“ – Mod verärgert Synchronsprecher

Für Cyberpunk 2077 gibt es mittlerweile unzählige Mods. Immerhin hatten Hobby-Entwickler*innen jetzt schon ganze fünf Jahre Zeit, um sich alle möglichen Erweiterungen auszudenken und diese in die Tat umzusetzen. Diesbezügliche Ideen reichen von grafischen Nachbesserungen, über teils umfangreiche Gameplay- und auch Storyzusätze, bis hin zu reinen Witzeleien.

Aufgrund des Aufmarschs von Künstlicher Intelligenz stehen Modder*innen nun auch generative Systeme zur Verfügung, mit denen sie weitere Möglichkeiten haben, ihre Vorstellung Wirklichkeit werden zu lassen. Hinsichtlich der allgemein herrschenden Debatte über solche Technologien, kann man das positiv, aber auch negativ betrachten. Was eine ganz bestimmte Mod angeht, weißt eine davon übergangene Person daraufhin, dass es sich nicht um ein zu beklatschendes Projekt handelt.

Cyberpunk 2077: Mod nutzt KI-Stimme – Betroffener Synchronsprecher ist sauer

Bei besagter Person handelt es sich um Elias Toufexis, einem Synchronsprecher, der dem Charakter Adam Jensen aus Deus Ex seine Stimme geliehen hat. Die unter diesem Namen laufende Hauptreihe an Videospielen begann mit einem ersten Teil im Jahr 2000 und endete mit einem vierten Eintrag sechzehn Jahre später. In diesem Zeitraum wurden außerdem ein Mobile-Spin-Off und zwei DLCs veröffentlicht.

Seit dem warten Fans vergeblich auf einen neuen Ableger, denn den wird es wohl nie geben. Nachdem 2022 erste Gerüchte zu einem weiteren Deus Ex-Spiel aufgetaucht sind, berichtete Bloomberg Anfang 2024, dass die Entwicklung dem vorzeitigen Abbruch ins Auge sehen musste. Grund dafür war eine Initiative zur Kostenreduktion, bei der darüber hinaus 97 Mitarbeitende ihren Job verloren haben.

Fans der Reihe sind allerdings bemüht, das Erbe von Deus Ex nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. So verhilft beispielsweise eine Mod für Cyberpunk 2077 dem Protagonisten der Action RPGs zu neuen Abenteuern. Ganz zum Unmut von dessen Synchronsprecher.

Lesetipp: Fanliebling aus Cyberpunk-Kosmos zum ersten Mal spielbar

Besagte Modifikation sorgt dafür, dass die Stimme von V, dem Spieler*innencharakter aus Cyberpunk 2077, mit der von Adam Jensen, beziehungsweise der realen Person Elias Toufexis, ersetzt wird. Und weil der aus naheliegenden Gründen nicht selbst dafür beauftragt wurde, hat der Schöpfer oder die Schöpfer sein Sprachorgan per KI nachstellen lassen. Auf eine knappe Empfehlung der entstandenen Mod auf der Plattform Twitter, die besagt, Fans sollten diese ausprobieren, antwortet Toufexis genervt: „Nein. Macht das verdammt nochmal nicht.“

Hier der besprochene Tweet:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seine Beweggründe sind leicht nachzuvollziehen, immerhin sollte er seiner Stimme nicht einfach ungefragt beraubt werden dürfen. Vor allem nicht, wenn er damit sein Geld verdient. Wenn ihr der gleichen Meinung seid und euch nun von diesem Ärgernis ablenken wollt, gibt es glücklicherweise in der Welt von Cyberpunk 2077 auch gute Nachrichten: Ein neues Grafik-Update ist für das Sci-Fi-Abenteuer erschienen.

Quellen: Bloomberg, Twitter / @EliasToufexis