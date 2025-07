Cyberpunk 2077: „Massives Update” zur Mega-Mod aufgetaucht – darauf haben Fans gewartet

Der Umstand, dass Cyberpunk 2077 ein Multiplayer-Modus abgeht, dieses Defizit wollen emsige Fans längst ausbügeln – und zwar mit einer Mod namens CyberMP. Zu der Modifikation haben wir euch zuletzt im Juli letzten Jahres berichtet. Doch seither haben die Macher*innen nicht geschlafen.

Ganz nach dem Motto „Totgeglaubte leben länger“ wurde bereits am 14. Mai dieses Jahres ein neues YouTube-Video mit dem Titel „CyberMP-Beta Massives Update“ veröffentlicht – welches wir euch heute nicht vorenthalten wollen. Der Clip hat eine Gesamtlänge von fast fünf Minuten, demonstriert eindrücklich, woran die Schöpfer*innen dieser Mehrspieler*innen-Mod für Cyberpunk 2077 die letzten Monate geschraubt haben.

Um Missverständnissen vorzubeugen: CyberMP soll keine kooperative Kiste für Cyberpunk 2077 werden. Aber egal, mit welchem Funktionsumfang dieses um einen amtlichen Multiplayer-Modus erweiterte Open-World-Action-Adventure-RPG letztlich aufwarten wird, das gleich hier unten verlinkte YouTube-Video zeigt uns, was die Verantwortlichen zuletzt geleistet haben. In der Videobeschreibung ist nicht nur von zahlreichen Bugfixes die Rede, sondern auch Verbesserungen allgemein wurden vorgenommen, sowie neue Features ergänzt. Doch was geht damit konkret einher?

YouTube-Video zum Update:

Etwa soll die Synchronisation fliegender Fahrzeuge in dieser Mehrspieler*innen-Variante von Cyberpunk 2077 nun funktionieren. Kenner*innen des Rollenspiels wissen natürlich: Solche Vehikel wurden im Ingame-Fachlatein auf „Aerodyne Vehicles“ getauft, oder kurz „AV“. Diese erfolgreiche Synchronisation soll übrigens auch solche AVs mit Waffen betreffen. So verlockend es sich anhört, direkt mit Freund*innen in die dystopische Welt hochgezogen von CD Projekt RED abzutauchen, einen konkreten Release-Termin bleiben uns die engagierten Hobbyist*innen bislang schuldig.

Wer das Projekt, bis der Release so weit ist, unterstützten möchte, kann das übrigens über die Plattform Boosty tun – wo CyberMP mit eigenem Eintrag aufwartet. Die Kommentarschreiber*innen unter dem YouTube-Video zeigen sich jedenfalls begeistert, was Wortmeldung wie „Diese Mod wird uns eines Tages glücklich machen“ oder „Ich bin sowas von bereit“ unterstreichen.

Oder alleine die schiere Anzahl von über 42.000 Aufrufen für das Video einerseits, oder bisher 310 hinterlassene Kommentare andererseits (Stand: 2. Juli), stehen für Zuspruch. RPG-Fans dürfen gespannt bleiben – oder sich direkt das nächste, große Mod-Ding auf für Cyberpunk 2077 einverleiben.

