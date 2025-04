Cyberpunk 2077 mit aufregender Neuerung: Dieses coole Feature verändert das Gameplay auf besondere Weise

Die Nintendo Switch 2 hebt sich durch einige technische Aufwertungen von ihrem Vorgängermodell ab. Diese ermöglichen es einer Konsole des Herstellers, anspruchsvolle Third-Party-Titel wie etwa Cyberpunk 2077 in die eigene Spieleauswahl mit aufzunehmen.

Allerdings bekommt ihr nicht nur das Versprechen einer grafisch ansehnlichen und möglichst ruckelfreien Version geboten, die mit der vorigen Hardware einfach nicht möglich gewesen wäre, sondern dürft euch auch über ein zusätzliches, exklusives Feature freuen, das eure Gameplay-Erfahrung noch immersiver gestaltet.

Cyberpunk 2077: So könnt ihr eure Waffe eigenhändig schwingen

Wie schon bei der Wii sind auch die Controller der Nintendo Switch, sowie die von deren Nachfolgegerät zur Bewegungssteuerung fähig. Heißt Gesten, die ihr mit den Joy-Cons in der Hand ausführt, werden von der Konsole wahrgenommen und in Eingaben übersetzt. Diese Funktion macht sich auch die bevorstehende Portierung von Cyberpunk 2077 zunutze. In einem kürzlich geteilten Developer-Update in Form eines YouTube-Videos bringt Game Director Adam Badowski dies zur Sprache.

Hier das besprochene Video:

„Man kann einen der Joy-Cons verwenden, um mit dem Katana zu kämpfen„, erwähnt er in einem kurzen Ausschnitt. Ein ähnliches Konzept kennen Nintendo-Spieler*innen bereits von The Legend of Zelda: Skyward Sword, das auch nach seinem Umzug von der Wii zur Switch die Möglichkeit zum Einsatz des Schwertes per Controller-Schwung beibehielt – wenn auch als optionale Mechanik.

Wie genau dieses Konzept in Cyberpunk 2077 umgesetzt wird, also ob die Ausführung eines Schlags beispielsweise mit einem weiteren Knopfdruck verbunden ist oder zuvor per Thumbstick die Richtung eingestellt werden muss, das haben die Entwickler*innen noch nicht durchscheinen lassen.

Cyberpunk 2077 zum Mitnehmen: Am besten auf der Nintendo Switch

„Wir haben einige Wege, das Spiel zu erleben, mit den Controllern, unterwegs, einem tollen neuen LCD-Screen mit VRR-Support“, erklärt Charles Tremblay von CD Projekt RED im selben Video. Laut ihm sei die Switch 2-Fassung die beste Option, um Cyberpunk 2077 im portablen Format zu zocken. Ein unterschwelliger Seitenhieb an Handheld-PCs wie das Steam Deck, welche nicht von einer speziell für sie angepassten und gerade neu entwickelten Version des Sci-Fi-Rollenspiels profitieren.

Wie sich diese besondere Portierung von Cyberpunk 2077 tatsächlich schlägt, darauf gab es schon einige Hinweise. Ab dem 5. Juni 2025 könnt ihr euch dann selbst ein Bild von der Performance machen, wenn der Titel zeitgleich mit der Nintendo Switch 2 für diese erscheint.

