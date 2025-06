Cyberpunk 2077 mit Grafik-Upgrade – beschert „Hyper-Realistische“-Effekte

Obwohl vor bald einem halben Jahrzehnt veröffentlicht, zählt Cyberpunk 2077 bis heute zu einigen der grafisch beeindruckendsten Games, welche die Welt der Videospiele zu bieten hat. Nebst des in Night City aufgefahrenen Detailreichtums, sind es Ray- und Path-Tracing-Effekte, die im besten Wortsinn einen Augenfasching bereiten. Jetzt legt ein alter Bekannter nochmal eine Schippe schicker Schauwerte drauf.

Modder*in NextGen Dreams ist im Modding-Kosmos kein*e Unbekannte*r. Zuletzt berichteten wir vom Grafik-Tüftler, als die Mod Dream-Punkt 3.0 in puncto Dynamic Contrast und Realistic Cloud Lighting nachgebessert hat. Inzwischen ist DreamPunk bis zur Version 3.1.1 fortgeschritten – und bewirbt in einem YouTube-Video die „Hyper-Realistische Motorradfahrt aus der Ich-Perspektive“. Lasst euch also von der Grafik-Explosion wegblasen, wenn ihr mögt.

Cyberpunk 2077: Version 3.1.1 von DreamPunk im Einsatz

Wichtiger Hinweis vorweg: Bei den von NextGenDreams hochgeladenen Bewegtbildern werkelte eine aktuelle Flaggschiff-Grafikkarte im Rechner – nämlich eine GeForce RTX 5090. Wer sich also diese Modding-Kreation für Cyberpunk 2077 auf die Festplatte schaufelt, ohne eine gleichwertige GPU im Computer stecken zu haben, muss mit weniger raffinierter Optik beziehungsweise Performanceeinbußen rechnen. Doch was wird nun konkret in diesem am 10. Mai hochgeladenen YouTube-Video präsentiert?

YouTube-Video zur Mod:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Antwort liefern die fast fünf Minuten gleich hier oben, in denen wir im halsbrecherischen Tempo eine Motorradfahrt durch Night City unternehmen. Das YouTube-Video von NextGen Dreams ist in vier Abschnitte unterteilt. Anfangs geht es auf dem motorisierten Zweirad durch die Cyberpunk-Straßen – beginnend auf den vom Regen durchnässten Asphalt, bis hin zu strahlendem Sonnenschein. Ab Minute zwei geht der Teufelsritt dann erst richtig los – und zwar mit einem Kusanagi-Motorrad bei Höchstgeschwindigkeit.

Schließlich ab Minute drei, Sekunde 15 wird’s ballistisch wertvoll, wenn vom Höllenstuhl aus einem hinterher rasenden Polizeiauto mit Waffengewalt zugesetzt wird. Der Nachklapp ab Minute vier, Sekunde 40 schließt mit einer Ansicht Panam Palmers, einem aus Cyberpunk 2077 bekanntem Charakter. Bedenkt auch: Bei den Bildern oben kamen zwei weitere Mods zum Einsatz – über die ihr alles Weitere in der Videobeschreibung auf YouTube erfahrt. Und? Hat euch dieser Bildersturm weggefegt? Dann haben wir jetzt gute Nachrichten für euch – und eine weniger gute …

Lesetipp: Cyberpunk 2077 Reloaded: großes Grafik-Upgrade

Neueste DreamPunk-Version downlaoden

NextGen Dreams hat mittlerweile sogar nochmal eine neuere Version des Modding-Projekts herausgebracht. Version 3.3 von DreamPunk wurde am 3. Juni auf Patreon bereitgestellt. Wer sich das Ganze sichern möchte, muss allerdings für 10,12 Euro monatlich ein Abo bei NextGen Dreams abschließen. Ob der Grafik-Wumms für euch genug knallt, und rechtfertigt, das Sparschwein zu plündern, müsst ihr selbst entscheiden.

Über 300 vergebene Herz-Emoji beim entsprechenden Eintrag auf Patreon und mehr als 6.100 Daumen hoch auf YouTube (Stand: 20. Juni), sprechen jedenfalls dafür, dass diese Modding-Bemühungen begeistert aufgenommen werden. Apropos Cyberpunk 2077: Ein brandneuer Kostenlos-Zusatz sorgt jetzt weitere Fahrfreuden pur.

Quellen: YouTube / @NextGenDreams, Patreon / NextGen Dreams