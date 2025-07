Cyberpunk 2077: Mysteriöser Fund im Spiel bringt Fans zum Rätseln

Jetzt, wo Cyberpunk 2077 schon seit ganzen fünf Jahren in Gaming-Bibliotheken aller Art zu finden ist, sind die von Spieler*innen aufzudeckenden Geheimnisse immer weniger offensichtliche. Dass es jedoch gar keine mehr zu lüften gibt, ist damit nicht gesagt.

Immerhin hat die Community doch gerade erst eine interessante Begebenheit unter die Lupe genommen, über deren Hintergründe sich die Betrachter*innen jedoch ziemlich uneinig sind. Verbirgt sich hier ein ganz besonderes Easter Egg, oder wird zu viel hineininterpretiert?

Cyberpunk 2077: Die weibliche V vor ihrem Umstyling

Wir erinnern uns: Cyberpunk 2077 hatte einen äußerst holprigen Start. Vor Release im Jahre 2020 war dieser noch nicht abzusehen. Die Welt war noch eine ganz andere, als bei der E3 2018 eine ausführliche Demonstration des Games geteilt wurde. Danach hat man an einigen Schrauben gedreht, so dass das Video nicht mehr als vollkommen repräsentativ für das fertige Produkt anzusehen ist. Ein Beispiel dafür ist Protagonistin V, deren Aussehen merkliche Anpassungen durchlaufen hat.

Der neue Look, beziehungsweise eher bekannt als der standardmäßige Look, von V trifft nach dem Vergleich mit der vorigen Version nicht auf grenzenloses Gefallen, wie aus einer Diskussion auf Reddit abzulesen. Einige Mods machen es sich sogar zur Aufgabe, ihr Erscheinungsbild entsprechend abzuändern, so dass es möglichst nah an das verworfene Original erinnert. Doch könnte es sein, dass ihr Charaktermodell trotz Überholung tatsächlich im Spiel eingebaut ist? Ein Fan will das festgestellt haben.

Komplett verworfen oder bewusst in der Open World platziert?

Nutzer*in fried_snickers hat auf der Plattform Reddit einen Screenshot hochgeladen, auf dem möglicherweise die V aus dem E3-Pressematerial in Cyberpunk 2077 zu sehen ist. Die Person hinter dem Beitrag fragt sich, ob dieser Fund tatsächlich das ist, wofür sie es hält, führt als Beweise die spezielle Unterwäsche an, welche laut ihr bisher nur an V zu sehen war. Auch die ähnliche Frisur wird als Beweis aufgefasst. Eventuell handelt es sich hier also um ein Easter Egg, wobei der Umstand, das der abgelichtete Charakter erschossen am Boden liegt, ein Symbol für den Tod der alten Version sein könnte.

Hier der besprochene Post:

Wie ähnlich sich die Figur im Screenshot und E3 V wirklich sind, darüber sind sich die Fans in den Kommentaren nicht einig. Immerhin fehlen der Leiche die technischen Modifikationen im Gesicht. Abwegig ist es davon abgesehen nicht, dass CD Projekt RED hier eine kleine Hommage die Anfänge des Spiels verbaut hat. Momentan wird der Blick in die Vergangenheit bei den Entwickler*innen allerdings nicht überwiegen, sind sie doch voll beschäftigt mit der Arbeit an einem zweiten Teil. Ein potenzielles Feature des Cyberpunk 2077-Nachfolgers sorgt in der Community schon jetzt für Unstimmigkeit.

