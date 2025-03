Cyberpunk 2077: Nächstes Grafik-Level erreicht – „absolut verrückt“

Kennt ihr schon das Tool OptiScaler? Mit dem kleinen Stück Software könnt ihr Upscaling-Technologien in Videospielen verbauen oder anpassen. Voraussetzung allerdings ist, dass das Game eurer Wahl etwa bereits DLSS, XeSS oder FSR unterstützt – und ihr über die notwendige Hardware verfügt. Zudem: OpitScaler unterstützt jetzt auch AMDs FSR 4. Was das mit Cyberpunk 2077 zu tun hat?

Nun, seit dem Patch 2.13 vom September letzten Jahres wird zwar FSR 3 von Cyberpunk 2077 unterstützt – nicht aber das noch sehr neue FSR 4. OptiScaler bringt diese neueste Version der Upscaling-Technologie FidelityFX Super Resolution 4 – wie die Technologie ausgeschrieben heißt – in die Open World von Cyberpunk 2077. Wie das im Spiel aussieht, zeigen mittlerweile mehrere YouTube-Videos.

So sieht Cyberpunk 2077 mit FSR 4 aus

„Der Unterschied in der Qualität ist absolut verrückt“, schrieb ein Nutzer unter das YouTube-Video, veröffentlicht auf dem Kanal BNCH bench. „FSR 4 VS FSR 3.1.3 Cyberpunk 2077 – Verwendung von Optiscaler“ lautet der Titel des mehr als dreiminütigen Clips – in dem drinsteckt, was draufsteht: Die beiden Versionen der Upscaling-Technologie werden nebeneinandergelegt. Schön: Während der ersten paar Sekunden wird euch erstmal demonstriert, wie ihr mit OptiScaler zwischen den beiden Versionen wechselt. In den Kommentaren zeigt sich die Mehrheit begeistert, spricht teils von einem „Unterschied wie Tag und Nacht“.

Das komplette YouTube-Video zu FSR 4 in Cyberpunk 2077:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer das Ganze selber in Cyberpunk 2077 ausprobieren möchte, der oder dem können wir nur ein bestimmtes YouTube-Video des Kanals Terra Ware ans Herz legen. Dort findet ihr ab Minute 10:41 eine Anleitung zur Installation von OptiScaler für die Open World von CD Projekt. Alternativ helft ihr euch mit der ebenfalls empfehlenswerten Anleitung auf dem Twitter-Kanal von Tech-YouTuber High Yield weiter. Aber Achtung: Ihr benötigt, wie eingangs erwähnt, die passende Hardware.

Lesetipp: Cyberpunk 2077 lädt grafisch mit großem Upgrade nach

Was benötigt ihr für FSR 4 in der Open World?

Das mit OptiScaler funktioniert grundlegend so: Spiele, die bereits eine Upscaling-Technologie anbieten, lassen sich dahingehend weiter anpassen. Dank des Tools könnt ihr also zwischen unterschiedlichen Upscaling-Technologien hin- und herwechseln. Upscaling grundlegend betrachtet, ist, um den Begriff in der gebotenen Kürze zu erklären, ein Verfahren, bei dem niedrigere Auflösungen zu höheren hochskaliert werden.

Die Grundvoraussetzung, damit ihr das Grafik-Experiment aus dem Video in Cyberpunk 2077 nachmachen könnt, ist eine Grafikkarte mit Unterstützung für RDNA 4 in eurem Rechner. Also die Grafikkarten Radeon RX 9070 (XT) von AMD. Im verlinkten Video oben kam laut Beschreibung eine RX 9070 XT zum Einsatz.

Cyberpunk 2077 ist übrigens nicht das einzige Spiel, das ihr mithilfe von OptiScaler mit FSR 4 ausprobieren könnt. Aktuellere Titel, mit denen es funktionieren soll, sind etwa Avowed oder Black Myth: Wukong. Aber auch andere, beliebte Spiele wie Horizon Zero Dawn Remastered oder das Silent Hill 2 Remake lassen sich wohl dank OptiScaler aufbohren. Apropos grafisch göttliche Schauwerte: Cyberpunk 2077 startet gerade dank großem Fan-Update durch.

Quellen: Github / cdozdil, YouTube / @BNCHbench, @hydromusic, @Lightning99993, Twitter / @highyieledYT