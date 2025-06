Cyberpunk 2077: Neue Ankündigung enttäuscht Spieler – „Verdammt lächerlich“

Eigentlich hättet ihr in dieser Woche das nächste Update für Cyberpunk 2077 herunterladen können. Die Betonung liegt auf eigentlich, denn in nahezu letzter Minute hat CD Projekt Red die Veröffentlichung verschoben.

Geplant ist gewesen, dass der Patch mit der Versionsnummer 2.3 am 26. Juni erscheint. Jetzt, nur wenige Tage vorher, ist dem Team jedoch klar geworden, dass es diesen Plan nicht einhalten kann. Eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit ist die Folge – sehr zur Enttäuschung etlicher Spieler*innen.

Bislang wissen wir noch nicht viel über das neue Update von Cyberpunk 2077 – außer, dass es wieder mal aus dem Nichts kommt. Immerhin hat CD Projekt Red in der Vergangenheit klargestellt, dass eigentlich der Support für das Rollenspiel beendet sei, aber wie so oft, zieht das Studio nie so richtig einen finalen Schlussstrich.

Deshalb bekommen wir jetzt Update 2.3 geliefert, wobei sich wie gesagt der Release verzögert. Ein neues Datum gibt es noch nicht, aber vermutlich liegt dieses nicht in allzu ferner Zukunft. Immerhin sollte der Patch ja schon am 26. Juni erscheinen, weshalb es wohl auf den letzten Metern nur noch an Feinheiten fehlt.

Lesetipp: Ein neues Feature für Cyberpunk 2077 gibt es bereits auf der Switch 2

Inhaltlich lässt sich das Team übrigens nicht in die Karten blicken. Allerdings sei ein Umfang wie bei Update 2.2 angestrebt, so die offizielle Mitteilung. Damals haben unter anderem neue Fahrzeug- und Individualisierungsoptionen ihren Weg ins Rollenspiel gefunden. Neue umfangreiche Quests hat es also nicht gegeben, dafür aber im Gegenzug viele kleine Details und Anpassungen. Ähnliches dürfte uns demnach für Update 2.3 erwarten.

Verschiebung und Info-Mangel nervt Fans

In den Kommentaren auf Twitter und auf Reddit, wo die Nachricht entsprechend geteilt wurde, finden sich viele Beiträge, die grundsätzlich erst einmal die Verschiebung des Cyberpunk 2077-Updates nicht allzu schlimm finden. Immerhin soll das Team lieber den Release verzögern, als einen unfertigen Patch zu veröffentlichen.

In Kombination mit der Geheimniskrämerei, was denn nun inhaltlich zu erwarten ist, stößt die kurzfristige Entscheidung aber auch auf Kritik. „Das ist doch totaler Schwachsinn. Warum ein Datum angeben, wenn es noch nicht fertig ist? Und dann 4 Tage vorher, dass es nicht kommt? Verdammt lächerlich“, ist in einem Kommentar zu lesen.

Andere teilen ebenso ihren Frust mit, haben sie doch gehofft, jetzt endlich einen neuen Playtrough in Cyberpunk 2077 starten zu können. Immerhin dürfte sich die Wartezeit in Grenzen halten. Ganz anders sieht es bei einem anderen Rollenspiel von CDPR aus: The Witcher 3 soll nach zehn Jahren einen neuen DLC erhalten.

Quelle: Twitter / @CyberpunkGame, Reddit / @Picardian_Philosophe