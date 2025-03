Cyberpunk 2077: Neue Gratis-Mod peppt euer Liebesleben auf

Cyberpunk 2077 beeindruckt neben seiner düsteren und doch irgendwie faszinierenden Welt vor allem mit seinen vielschichtigen Charakteren. Auch neben eurer Hauptmission werdet ihr immer wieder auf Gefährtinnen und Gefährten treffen, mit denen eine ernsthafte Bindung wachsen kann.

Ob eine auf Vertrauen basierende Freundschaft oder sogar mehr – das Action-Adventure lässt euch weitestgehend die Wahl, mit wem ihr im Spielverlauf anbandeln wollt. Nur mit der Wahl eurer Geschlechtsidentität verbaut ihr euch die eine oder andere Option. Eine Mod leistet da nun Abhilfe.

Cyberpunk 2077: Zwinki-Zwonki ohne Grenzen

Auf der renommierten Plattform Nexusmods hat der Modder Deceptious kürzlich eine Erweiterung hochgeladen, die romantischen Szenen zusätzliche Animationen hinzufügt – beziehungsweise euch mehr Optionen bei der Wahl eures Partners oder der Partnerin gewährt. Ob Judy, River, Panam oder Kerry – nach einiger Zeit im Spiel und somit auch absolvierten Missionen in Cyberpunk 2077 mit diesen Charakteren bietet sich die Gelegenheit, diese näher kennenzulernen.

Während sich Judy und Kerry nur zum jeweils eigenen Geschlecht hingezogen fühlen, sind Panam und River heterosexuell, was bedeutet, dass ihr durch die Wahl eurer eigenen Geschlechtsidentität nur eingeschränkte Optionen habt. Die Mod „Non-Canon Romances Enhanced“ umgeht diese jedoch, ohne dass es einen Effekt auf den Ausgang der Story hat.

So können die Szenen mit jedem der vier Charaktere, mit denen V eine Beziehung eingehen kann, in ihrem Penthouse während des The Sun-Endes mit jedem Geschlecht genossen werden. Die Szene im The Star-Ende, in dem V und Judy sich umarmen, könnt ihr auch mit einem männlichen Hauptcharakter spielen. „Diese Änderungen sind rein ergänzend und wirken sich nicht auf die Animationen des ursprünglichen Geschlechts von V aus“, schreibt Deceptious.

Die Liebesszene mit Panam Palmer unterscheidet sich von den anderen stark, da sie den männlichen V miteinbezieht. Die Mod fügt daher eine zusätzliche Szene für die weibliche V ein, wenn ihre Kleidung ausgezogen wird (hier kommt der Ü18-Part des Spiels…). Alle weiteren Settings und Installationsinformationen könnt ihr im oben verlinkten Eintrag auf Nexusmods lesen. Wenn ihr erfahren wollt, wie Cyberpunk 2077 mit zünftigem Grafik-Update ballert, dann schaut mal hier vorbei.

