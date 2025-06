Cyberpunk 2077: Neue Gratis-Mod zeigt, wie „dystopisch Night City wirklich ist“ – jetzt kostenlos downloaden

Trotz hübscher Grafik und einigen beeindruckenden Bauten ist Night City aus Cyberpunk 2077 wohl kaum ein Ort, an dem man freiwillig leben möchte. Die Stadt der Moderne ist kein Paradies, sondern ein Ort, welcher der Hölle mitunter ziemlich nah kommt.

Eine neue Mod für das Rollenspiel stellt das jetzt noch einmal eindrucksvoll unter Beweis. Mit dem kostenlosen Download erweitert sich die Spielwelt um kleine Geschichten, die das harsche Leben in der Millionenstadt in den Fokus rücken – und wie dystopisch dieser Ort doch eigentlich ist.

Cyberpunk 2077: Erlebt die Ghosts of Night City kostenlos

Jene Modifikation ist am 25. Juni frisch erschienen, erfreut sich aber bereits ersten lobenden Stimmen. Vor allem die Nähe zur Lore von Cyberpunk 2077 gefällt den Spieler*innen, die bereits einen Blick auf das Endergebnis geworfen haben. So heißt es unter anderem, dass die Mod „sehr cool und gefühlvoll“ sei.

Aber was macht Ghosts of Night City nun so besonders? Im Grunde handelt es sich „nur“ um fünf kleine Geschichten, die über die Stadt verteilt sind. Es sind jedoch keine ausufernden Quests oder knallharte Einsätze, sondern emotionale Geschichten von oder über Charaktere, die in Night City nicht unbedingt ihr Glück gefunden haben.

Lesetipp: Cyberpunk 2077 gibt es jetzt auch auf der Nintendo Switch 2

Oder wie es der Autor oder die Autorin auf Nexusmods selbst ausdrückt: Es sind Geschichten, die „eine düstere Erinnerung daran [sind], was für ein dystopischer Ort Night City wirklich ist“. Oft handeln sie von Personen, die ohnehin nichts mehr zu verlieren haben oder an der harten Realität der Zukunft abgeprallt sind.

Neue Geschichten sollen folgen

Auch wenn Ghosts of Night City damit die Spielerfahrung von Cyberpunk 2077 auf den Kopf stellt, haucht sie der Spielwelt noch etwas mehr Leben ein. Immerhin sind es vor allem diese kleinen Details, die nachträglich die Spielwelt so ins Gedächtnis brennen. Und Nachschub ist bereits unterwegs.

In den Kommentaren schreibt Mod-Ersteller*in CCLordShen, dass er oder sie bereits Ideen für weitere Geschichten hat. Diese sollen dann im besten Fall auch etwas umfangreicher ausfallen oder mehr Interaktionsmöglichkeiten bieten. Sogar über eine Zusammenarbeit mit anderen Modder*innen wird nachgedacht.

Falls ihr gerade euren nächsten Durchgang im CD Projekt Red-RPG startet, solltet ihr über die kleine Mod auf jeden Fall einmal nachdenken. Oder über eine andere, die direkt einen ganz neuen Lifepath in Cyberpunk 2077 einfügt.

Quelle: Nexusmods / @CCLordShen