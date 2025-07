Cyberpunk 2077: Neuer Gratis-Download begeistert Fans – „Mein Leben ist komplett“

Egal, ob Kunst und Kultur auf dem Bildschirm, der Theaterbühne, oder zwischen Buchdeckeln: Brutalität und Aggressionen machen nicht nur einen Bestandteil menschlicher Lebensrealität aus, auch Videospiele sind über die Jahre mehrfach wegen überzogener Gewaltdarstellungen in die Kritik geraten – ob gerechtfertigt, oder nicht. Doch ein Cyberpunk 2077 ist vergleichsweise zahm in seiner Gewaltdarstellung. Bis jetzt …

Denn wer auf drastische Darstellungen in ihrer oder seiner First-Person-Action steht, die explizite Gewalt etwa in der Soldier of Fortune-Reihe keineswegs befremdlich findet, könnte sich mit dieser brandneuen Mod für Cyberpunk 2077 anfreunden.

Cyberpunk 2077: Neue Mod sorgt für überzogene Gewaltdarstellung

Übrigens: Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Konsum gewalthaltiger Videospiele und erhöhter Gewaltbereitschaft in der Realität konnte beispielsweise laut dem Institut für angewandte Kindermedienforschung nicht hergestellt werden. Wichtige Rahmenbedingungen sind natürlich auch das soziale Umfeld von Spieler*innen, genauso wie die psychische Verfassung, oder wie bewusst reflektierend der Umgang mit Medieninhalten passiert. Zudem für Erziehungsberechtigte liefert die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle wichtige Leitplanken.

Wer also volljährig ist, sich gerne im Night City von Cyberpunk 2077 herumtreibt, sollte diese neue Mod kennenlernen. Die Mod „Visceral Blood Pools” für Cyberpunk 2077 wurde erstmals am 29. Juni auf Nexus Mods hochgeladen. Am 4. Juli erfolgte das bisher neueste Update (Stand: 7. Juli). Was euch diese Modifikation von User*in Cazanu bietet, steckt bereits im Titel drin – nämlich animierte Blutlachen, die sich unter zu Boden geschossenen Gegner*innen bilden. Nach ungefähr zehn Minuten verschwindet diese entstandenen Blutbäder allerdings wieder.

Die plastische Darstellung wird außerdem um Blutspritzer ergänzt. In der dazugehörigen Kommentarspalte auf Nexus Mods zeigen nebenbei bemerkt Wortmeldungen wie „Mein Leben ist komplett“ oder „Großartige Mod“, dass die Mod in der Community durchaus auf Anklang trifft.

Lesetipp: Cyberpunk 2077: Neues Feature trifft auf heftige Kritik

Für den Download benötigt ihr übrigens ein aktives Nutzer*innenprofil auf Nexus Mods. „Visceral Blood Pools“ bringt vergleichsweise schlanke 23,7 Megabyte auf die Waage – und wird in zwei unterschiedlichen Versionen angeboten. Einmal mit größeren Blutpfützen, dann einer solchen mit 25-Prozent kleineren Lachen.

Anders gesagt: Wer alt (und vor allem reif) genug ist, sich mit überzogener Gewaltdarstellung wie bei Kill Bill Vol. 1 anfreunden kann, und echte Gewalt nicht mit der auf unseren Bildschirmen verwechselt, könnte hier fündig werden. Übrigens wird gerade beim Taktik-Shooter Ready or Not auf Steam Gewaltdarstellung zum Politikum.

Quellen: Nexus Mods / Cazanu, chair4gothchicks, Jcpmorrison, Institut für angewandte Kindermedienforschung, Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle