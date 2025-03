Cyberpunk 2077: Neuer Gratis-Download liefert Grafik-Update für entscheidendes Detail

Bereits die Basisausführung von Cyberpunk 2077 ist kein unansehnliches Videospiel – das liegt an grafischen Leckerbissen wie knackig-scharfen Texturen, oder modernen Licht- und Schatteneffekten dank Path- und Raytracing. Ein*e Modder*in hat jetzt über Nexus Mods ein kleines Stück Software veröffentlicht, dass bei der Grafik in der Open World von CD Projekt an einem entscheidenden Punkt nachbessert.

„General Shadows Fixes“ nennt sich dieses Download-Angebot von sosuine. Damit sollen vor allem „fehlende Umgebungsschatten dem gesamten Spiel“ hinzugefügt werden, wie es in der dazugehörigen Beschreibung heißt. Das Hauptaugenmerk dieser Mini-Mod liegt auf dem Grafikeffekt Raytracing – also der Strahlenverfolgung. Aber nicht ausschließlich …

Cyberpunk 2077: Das kann die neue Grafik-Mod auf Nexus Mods

„[…] die Mod wirkt sich auch auf das Spiel mit ausgeschalteten Raytracing-Effekten aus […]“, steht ebenfalls in der entsprechenden Erklärung auf Nexus Mods nachzulesen. Genauer: Gleichfalls bei abgeschalteten Raytracing-Effekten sollen dank dieser Modifikation „mehr Objekte Schatten werfen“.

Der rote Pfeil zeigt auf’s Detail – welches bei Unachtsamkeit schnell übersehen werden kann. Beachtet den kaum sichtbaren Schattenwurf des Gegenstands … Credit: CD PROJEKT RED, Nexus Mods / sosuine

Die Mod befindet sich aktuell noch in einer frühen 0.21-Version. In einer der zuletzt vorgenommenen Anpassungen wurde vonseiten sosuines „Die Option hinzugefügt, Raytracing-Schatten ausgehend von kleinen Objekten zu erzwingen […]“. Gemeint sind damit vorwiegend prozedural generierte Gegenstände, also kleine, über Böden in der Spielwelt verteilte Objekte.

Die Vergleichsbilder auf Nexus Mods zeigen gut erkennbar, wie sich die „General Shadows Fixes“ auf die Grafik von Cyberpunk 2077 auswirkt. Darauf sichtbar werden eben jene Detailschatten, die plötzlich von Steinen oder Abfällen ausgehen. Die oder der Modder*in merkt allerdings an, dass durch diese neuen Schauwerte „die Performance beeinträchtigt werden kann“. Das Download-Paket an sich hat geradezu Fliegengewicht.

Mickrige 26 Kilobyte sind es, welche diese Modding-Kreation aus der Kategorie „Visuals and Graphics“ auf die Waage bringt. Grundvoraussetzung ist natürlich die Vollversion von Cyberpunk 2077 auf eurer Festplatte einerseits. Andererseits benötigt ihr einen gültigen Account auf Nexus Mods. Ein solcher lässt sich allerdings mit einer funktionierenden Mail-Adresse unkompliziert einrichten.

Das denkt die Community zur neuen Grafik-Mod

In der Kommentarspalte der Plattform äußern sich einige Spieler*innen begeistert zu „General Shadows Fixes“, was Wortmeldungen wie „Heiliger Bimbam, das hier ist wirklich eine gute Mod“ zeigen. Bei Komplikationen kann es übrigens hilfreich sein, sich in derselben Kommentarspalte zu melden. Die oder der Modder*in geht dort auf Rückfragen ein. Apropos schöne Schauwerte für die Straßen von Night City: Cyberpunk 2077 hat jetzt sozusagen das nächste Grafik-Level erreicht.

Quellen: Nexus Mods / sosuine, ex1k