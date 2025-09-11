Cyberpunk 2077: Neues Update behebt nach Jahren großes Ärgernis – „Mein Gott, endlich!“

Immer, wenn man denkt, dass Cyberpunk 2077 jetzt vielleicht doch endlich mal fertig ist und es keiner Patches mehr bedarf, kommt CD Projekt Red um die Ecke und haut nochmal einen drauf. Wie in diesem Fall mit dem Update 2.31, das hier und da an einigen Stellschauben dreht.

Und dass diese einen gewissen Effekt haben können, zeigen die Reaktionen der Fans. Diese sind nämlich froh über ein Detail, das jetzt – rund fünf Jahre nach Release des Spiels – entfernt wurde. Diese Kleinigkeit ist aber nicht die einzige Neuerung im upgedateten Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077: Was bringt euch der neueste Patch?

So wird mit dem neuen Patch eine erweiterte Autopilot-Funktion, die ab Version 2.3 verfügbar war, eingefügt. Wählt ihr im Fahrzeug ein Ziel aus, fährt dieses gemächlich dorthin, weicht eventuellen Hindernissen aus und überholt andere Autos, lässt sich aber nicht von so Lappalien wie roten Ampeln aufhalten.

Auch am beliebten Fotomodus wurde wieder gefeilt; alle Posen sind jetzt für sämtliche Geschlechter verfügbar, außerdem ist es jetzt einfacher, Charaktere auf Objekten wie Autos oder Vorsprüngen zu platzieren.

Dazu kommen wie gewohnt die üblichen Patch-Notes: Hier ein Glitch entfernt, dort etwas an der grafischen Darstellung geschraubt. Ein Detail jedoch wird im Subreddit von Cyberpunk 2077 besonders hervorgehoben: So könnt ihr jetzt auswählen, ob ihr die Vignette ausstellen wollt. Diese ist eine leichte Verdunklung an den Bildschirmrändern, welche die HUD-Anzeigen besser erkennbar machen soll und vor allem in der Hocke deutlich dunkler wird.

Vignette ade!

Einige haben diesen Effekt – der im Fotomodus ungleich beliebter ist – nicht einmal bemerkt. Andere jubeln, dass man ihn endlich ausstellen kann. „Oh mein Gott, na endlich“, dankt BaconNamedKevin seinem Schöpfer. „Ich werde die Ironie, dass es in den Grundeinstellungen versteckt ist, unkommentiert lassen.“

Tatsächlich zeigen sich einige User*innen erleichtert, dass für diese nichtig erscheinende und leicht zu behebende Kleinigkeit keine Mod mehr nötig ist – so wie für dieses Feature in Cyberpunk 2077. Für viele jedenfalls ein Grund, das dystopische Action-RPG mal wieder anzuschmeißen.

