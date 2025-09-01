Cyberpunk 2077: Neuigkeit zu Switch 2-Version lässt aufhorchen – „als würden Nintendo-Fans darauf Wert legen“

Auf der Nintendo Switch 2 stehen nicht nur die hausinternen Titel wie Mario Kart World oder Donkey Kong Bananza im Fokus, sondern auch neu auf die Konsole portierte Spiele: Während Elden Ring auf der einen Seite jüngst in ersten Playtests nicht gut abgeschnitten hat, weiß beispielsweise Cyberpunk 2077 auf der neuen Konsole zu überzeugen.

Dessen Entwicklungsstudio CD Projekt Red veröffentlichte nun spannende Zahlen, die vielleicht auch die Konkurrenz aufhorchen lassen – und viele Fans in einem bestimmten Streitpunkt bestätigt.

Cyberpunk 2077: Interessante Zahlen zu Switch 2-Verkäufen

Cyberpunk 2077 kam direkt zum Release der Nintendo Switch 2 auf dieser Konsole raus. Die Neugier war groß, ob ein solcher Open World-Brecher, der über die Jahre hinweg bis ans Äußerste gepolished wurde, auf Nintendos neuer Konsole ordentlich abliefern kann. Er kann, wie sich schnell gezeigt hat – und auch in unserem Test zu dieser Version nachzulesen ist. Die Fans griffen dankend zu; eine Statistik lässt nun jedoch hellhörig werden.

Wie CD Projekt Red nun mitteilte, sind knapp über 75 Prozent der Exemplare von Cyberpunk 2077, die im Juni an den Mann oder die Frau gebracht wurden, physische Kopien gewesen. Das polnische Studio hat es fertig gebracht, das komplette Spiel auf einer kleinen Switch 2-Cartridge unterzubringen. Es handelt sich als nicht um eine der kontrovers diskutierten Game Key Cards, bei denen ein Download notwendig ist.

Lesetipp: Was sind eigentlich die Game Key Cards für die Nintendo Switch 2?

„Ich hoffe, dass große Third Party-Entwickler sich das genau ansehen,“ schreibt ein*e Nutzer*in auf Twitter. Man sehe, „was passiert, wenn man eine hochwertige Portierung und ein vollständiges Spiel auf der Cartridge liefert“. Für kleinere Entwicklungsstudios aber stellt es vielleicht eine finanzielle Hürde dar, physische Releases anzubieten, und die Game Key Cards könnten eine für bei Seiten annehmbare Kompromisslösung sein.

Größere Publisher sollten den Wert von tatsächlichen Kopien allerdings nicht unterschätzen. „Es ist ja fast so, als würden Nintendo-Fans generell darauf Wert legen, eine physische Kopie zu besitzen“, liest sich der Kommentar von Reddit-User TransThrowaway120 sarkastisch.

Mehr zur Debatte um die verhassten Cartridges und was Fans der Nintendo Switch 2 schon dagegen unternommen haben, könnt ihr hier lesen.

Quelle: VideogamesChronicle, Twitter / @Eldonchorizo_; Reddit / TransThrowaway120