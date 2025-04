Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2 Version erhält beliebtes Feature – „Warum macht das nicht jeder?“

Nach dem PC, der PlayStation und der Xbox schafft Cyberpunk 2077 im Juni noch den Sprung auf eine weitere Plattform – die Nintendo Switch 2. CD Projekt RED gibt sich auch sichtlich Mühe, das Rollenspiel so gut wie möglich auf den Konsolenhybrid zu übertragen.

Das gilt einerseits für die Performance, die wohl angesichts der grafischen Qualität zumindest solide ausfällt, als auch für den inhaltlichen Umfang. Die Ultimate Edition enthält neben dem Hauptspiel auch die große Erweiterung Phantom Liberty. Und noch von einem weiteren praktischen Feature profitiert die Portierung.

Cyberpunk 2077: Euren Speicherstand könnt ihr mitnehmen

Wie das Unternehmen selbst auf Twitter verrät, unterstützt Cyberpunk 2077 vom ersten Tag an auf der Nintendo Switch 2 Cross-Progression. Das heißt: Falls ihr das Sci-Fi-Rollenspiel schon auf einer Plattform angefangen habt, könnt ihr euren Speicherstand auf der neuen Konsole fortsetzen. Auch in die entgegengesetzte Richtung funktioniert das.

Alles, was dafür benötigt wird, ist ein kostenloses Konto bei CD Projekt RED. Über dieses verknüpft ihr eure Spielversionen auf den jeweiligen Plattformen und könnt dann die Speicherstände untereinander austauschen. Falls ihr jedoch euren PC-Speicherstand nutzen möchtet, solltet ihr auf Mods verzichten, andernfalls kann das zu Problemen führen.

Lesetipp: So gut läuft Cyberpunk 2077 auf der Nintendo Switch 2

Sobald alles eingerichtet ist, habt ihr danach die Möglichkeit, euer Erlebnis in Night City jederzeit auf verschiedenen Plattformen fortzusetzen. Die entsprechenden Speicherstände sind zudem im Menü mit einer Wolke gekennzeichnet, wodurch ihr sofort die Übertragung in die Cloud erkennt.

Feature kommt bei Fans gut an

Die entsprechende Bekanntgabe, dass Cyberpunk 2077 Cross-Progression unterstützt, wird seitens der Fans sehr positiv aufgenommen. Das ist grundsätzlich keine Überraschung, denn in der Regel gilt das Feature als ziemlich beliebt – findet aber trotzdem nur selten Anwendung.

Dementsprechend sind die Kommentare auf Reddit überwiegend voller Lob. So heißt es etwa auf der Diskussionsplattform von User kalaspuffar16: „Warum macht das nicht jeder? Wirklich großartig!“. An anderer Stelle schreibt Leggo213: „Ich werde es definitiv kaufen und Phantom Liberty darauf [auf der Nintendo Switch 2] mit meinem Steam-Speicherstand spielen.“

Bis zum Release ist es übrigens gar nicht mehr so lange hin. Cyberpunk 2077 erscheint am selben Tag wie Nintendos neue Konsole, sprich am 5. Juni 2025. Welche Spiele es noch am Launch-Tag für die Nintendo Switch 2 gibt, erfahrt ihr einer von uns zusammengestellten Übersicht.

Quelle: Twitter / @CyberpunkGame, Reddit / @kalaspuffar16, @Leggo213