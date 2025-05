Cyberpunk 2077 auf der Nintendo Switch 2: Fans sind vollkommen überrascht – „Ist unglaublich“

Wenn die Nintendo Switch 2 am 5. Juni erscheint, dann gibt es zum Release nicht nur Mario Kart World. Stattdessen könnt ihr auch in die Welt von Night City eintauchen – der Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sei Dank, die direkt zum Start der Konsole erhältlich ist.

Allerdings haben sich nicht wenige Spieler*innen schon bei der Ankündigung gefragt, wie viel grafisch schwächer die angepasste Version ausfällt. Immerhin gehört das dystopische Rollenspiel von CD Projekt Red mit zu den schönsten Spielen, die ihr derzeit auf dem PC, der PS5 oder Xbox Series X|S erleben könnt. Die neue Nintendo-Konsole kann da nicht mithalten, oder?

Cyberpunk 2077: Videos zeigen die grafische Qualität im Detail

Anhand der ersten Informationen, die das polnische Studio vor wenigen Wochen mitgeteilt hat, wussten wir schon: Die Nintendo Switch 2-Version von Cyberpunk 2077 wurde ordentlich unters Messer gelegt. Wie genau das Endprodukt nun aussieht, verraten frisch veröffentlichte Videos von CD Projekt Red selbst.

Die verschiedenen Clips zeigen unterschiedliche Szenen aus dem Spiel: Sowohl die nicht wenig brutalen Kämpfe in Night City, als auch nur einfache Fahrten oder Zwischensequenzen bekommen wir zu Gesicht. Dabei stammt das Material aus dem Docked-Zustand, sprich geboten wird eine Auflösung von 1.080p mitsamt 30 Bildern pro Sekunde.

Lesetipp: Demnächst gibt es Cyberpunk 2077 auch noch mal ganz anders zu erleben

Was wir ebenfalls sehen? Im Vergleich zu den Current-Gen-Konsolen niedrig aufgelöstere Texturen und auch die Lichtstimmung kann nicht so richtig mithalten. Schlecht sieht die Version aber keinesfalls aus – sogar deutlich besser, als etliche Spieler*innen es erwartet haben.

„Verstehe jetzt, warum die Switch 2 so teuer ist“

In den sozialen Netzwerken und auf Reddit sind die Stimmen überwiegend positiv bezüglich des gezeigten Materials. Viele sind sichtlich überrascht, wie gut sich Cyberpunk 2077 auf der jüngsten Nintendo-Konsole präsentiert. „Bro, wtf. Dies sieht gestochen scharf für 1.080p aus; vor allem die Zwischensequenzen“, heißt es etwa von User vicalpha.

Praktisch: Der YouTube-Kanal alejandrogp1991 hat die Videos zusammengeschnitten.

An anderer Stelle fasst steverman555 sehr gut die Gemütslage zusammen: „Allein die Tatsache, dass es überhaupt auf einer Nintendo-Konsole läuft, ist schon unglaublich.“ Ähnlich sieht das Anonymous288778, der nun versteht „warum die Switch 2 so teuer ist“. Gelobt wird jedoch nicht nur die Grafik. Auch die Unterstützung von Cross-Save, sowie das Zielen mithilfe des Gyroskops oder alternativ via Mausfunktion würde zeigen, dass sich CD Projekt Red intensiv mit den Möglichkeiten der Nintendo Switch 2 auseinandergesetzt hat.

Fraglich bleibt noch, wie gut sich die Umsetzung im Handheld-Modus schlägt. Das erfahren wir spätestens zum Release von Cyberpunk 2077: Ultimate Edition am 5. Juni 2025. Am selben Tag erhalten derweil ein paar andere Spiele für die Nintendo Switch 2 kostenlose Updates.

