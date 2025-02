Cyberpunk 2077: Comeback für die Open World auf beliebtem System – dann könnte es endlich passieren

Dass die offene Spielwelt von Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red nach einem mehr als holprigem Release mittlerweile zur dystopischen Metropole gereicht ist, die Spieler*innen weltweit in ihren Bann zieht? Ist weithin bekannt. Neben der Erweiterung Liberty City oder der Netflix-Serie Edgerunners, erweitert Night City seine Stadtgrenzen bald vielleicht auch deshalb sozusagen bis zum Hersteller aus Cupertino.

Anders gesagt: Bereits Ende Oktober 2024 hat der Developer bekanntgegeben, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition solle „zum ersten Mal für Mac verfügbar“ gemacht werden. Abgesehen davon, dass der Release dieser neuen Mac-Version für Anfang 2025 angepeilt ist, bleibt uns CD Projekt Red einen konkreteren Termin bislang schuldig. Und dennoch: Wer auf der Vertriebsplattform Steam dieser Tage genauer hinschaut, entdeckt sich verdichtende Vorzeichen.

Cyberpunk 2077: Wann erscheint das Open-World-Spiel für Mac-Computer?

Werft ihr einen genaueren Blick auf die Changelist-History auf SteamDB zu Cyberpunk 2077, werden zwei Dinge augenfällig. Einerseits: Am 27. Januar wurden gleich 12 neue Depots mit der Zuordnung „macOS“ hinzugefügt. Stark vereinfacht gesagt, handelt es sich bei diesen sogenannten Depots um zusammenhängende Dateien-Gruppen. Solche Depots dienen dazu, Spielinhalte möglichst effizient zu verteilen. Diesen vergleichsweise jungfräulich eingetroffenen Depots werdet ihr übrigens sowohl in der Update-Historie, als auch in dem gesonderten Menüpunkt für die Depots ansichtig.

Andererseits: Die Launch-Optionen von Cyberpunk 2077, jene sich hinter dem Menüpunkt „Einstellungen“ verbergen, solltet ihr beachten. Dort wird als dritte Launch-Option eine kryptische „Unnamed Launch Option“ aufgeführt, also eine „Start-Auswahlmöglichkeit ohne Namen“. Wenn ihr euch in der Auflistung darunter jedoch dem Punkt Betriebssystem (im Original: „Operating System“) nähert, sehr ihr das markante Apfel-Symbol eines gewissen, weltbekannten Geräteherstellers – und daneben steht direkt „macos“.

Huch! Was sucht denn das Betriebssystem mit dem knackigen Apfel-Symbol in Nachbarschaft zu Johnny Silverhand und Konsorten? Credit: SteamDB

Wir schlussfolgern also: Bei CD Projekt Red scheinen die Mädels und Jungs gerade emsig daran zu schrauben, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition auf die sprichwörtliche Straße zu bringen. Was ihr mit dieser Neuveröffentlichung aus der dystopischen Open-World-Wundertüte greifen werdet? Laut Bekanntmachung vom Oktober 2024, wird euch der Developer mit Hauptsitz in Polen beliefern mit: dem Hauptspiel Cyberpunk 2077 natürlich, zusammen mit der Erweiterung Phantom Liberty. Grafisch gibt’s Path Tracing und Frame Generation auf die Augen, akustisch Spatial Audio auf die Ohren.

In welchen Online-Stores werden Mac-Nutzer*innen zuschlagen können?

Genauer werden Besitzer*innen von Macs mit Apple-Silicon über die Vertriebsplattformen Steam, Epic Games Store, GOG und selbstverständlich den Mac App Store auf den Cyberpunk-Kracher zugreifen. Apropos Neues aus Night City: Für Fans der Open World von Cyberpunk 2077 beginnt der Monat mit einem großen (und modisch wertvollem) Geschenk.

