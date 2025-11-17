Cyberpunk 2077: Open World mit Gratis-Download jetzt noch größer – „Das ist sooo cool!“

Groß, größer – einfach am allergrößten: Was Open-World-Spiele heutzutage an begehbaren Quadratmeterzahlen anbieten, ist wahrlich bemerkenswert. Wer seine Monitorzeit bevorzugt in und um Night City verbringt, darf sich jetzt freuen – Cyberpunk 2077 ist gerade noch eine Ecke größer geworden.

Dahinter steckt eine faszinierende Modifikation aus der Fan-Schmiede. Dabei ist diese Mod, welche jetzt kurz nach Release am 6. November bereits rund 2.700 Mal heruntergeladen wurde, vergleichbar überschaubar – zumindest, was die Download-Größe anbelangt (Stand: 14. November). Bleibt die Frage, was genau ihr euch mit den schlanken 9 Megabyte von Casino Reforged – Phase 1 für Cyberpunk 2077 auf die Festplatte kippt. Die Antwort gibt’s jetzt!

Cyberpunk 2077: Neue Gratis-Mod erweitert die Open World

Aus der Kommentarspalte auf Nexus Mods dringen regelrechte Jubelschreie: „Ich habe für Momente wie diesen gebetet! Das ist sooo cool!„, schreibt beispielsweise TheRealJonCross in einem Forumsbeitrag. Was hier für Euphorie und Freudentaumel sorgt, ist ein kleines Stück Software auf der beliebte Modding-Plattform Nexus Mods. Casino Reforged Phase 1 – Access areas and fixes von Ka0ziun geht nicht auf die Kappe einer einzigen Person, sondern ist „ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Modder […], die sich anschicken, das North Oak Casino-Viertel wiederherzustellen“, steht in der entsprechenden Beschreibung nachzulesen.

Versierte Spieler*innen von Cyberpunk 2077 ist dieser Landstrich selbstverständlich wohlvertraut. Gekennzeichnet ist derselbe von einem Hotel, einem Casino und sogar einem Country Club – letzteres versteht sich als einer jener Vereine, die seinen Mitgliedern ein spezielles Erholungsangebot verspricht. Was euch die Mod jetzt konkret liefert, ist Zugang zu jenem Areal – und noch eine Kleinigkeit.

Was die Mod im North Oak Casino-Viertel in der Spielwelt von Cyberpunk 2077 außerdem besorgt, sind einige, eher kosmetische Korrekturen und Verbesserungen. Bedenkt auch: Bei dieser Mod handelt es sich um einen Work in Progress, die Arbeit ist also noch nicht abgeschlossen. Für die Zukunft sind weitere, grafische Verbesserungen oder eine bessere Einbindung der Nichtspielercharaktere angedacht. Als passende Ergänzung zur Mod wird Interessierten zusätzlich Casino Reforged – Phase 2 – Access road and entrance ans Herz gelegt.

Wer also darauf erpicht ist, das Open-World-Action-Adventure-Rollenspiel ein Stückchen zu erweitern, dürfte mit diesen Mods gut bedient sein. Wer aus Cyberpunk 2077 nochmal grafisch das Maximum herausholen möchte, sollte bei Digital Dreams auf YouTube vorbeischauen – oder sich wieder auf Nexus Mods ein neues, fantastisches Feature für Cyberpunk 2077 besorgen. Der Download auf Nexus Mods erfolgt wie gewohnt kostenfrei, die Anmeldung auf der Plattform ist zügig mit einer gültigen Mailadresse erledigt.

