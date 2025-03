Cyberpunk 2077: Open World-Fans sparen noch wenige Tage ordentlich

Als Cyberpunk 2077 im Dezember 2020 veröffentlicht wurde, war es ein steiniger Start für Night City und CD Projekt. Technische Hürden bei der Engine-Entwicklung, oder ein Rückfall auf die Crunch-Kultur, mündeten in einen suboptimalen Launch. Heute, rund vier Jahre später, ist die Open World zu einem echten Gaming-Dauerbrenner herangewachsen, mit „sehr positiven“ bis „äußert positiven“ Rezensionen auf Steam.

Wer das Open World-Action-Adventure-RPG bisher verpasst hat, sollte hellhörig werden: Im Rahmen einer aktuell laufenden Rabattaktion werden unterschiedliche Versionen von Cyberpunk 2077 mit Preisnachlässen von bis zu 60 Prozent angeboten. Die Aktion endet allerdings bereits am 20. März, also am Donnerstag dieser Woche. Bleibt die Frage: Was bekommt ihr tatsächlich für euer Geld?

Cyberpunk 2077: Gerade besonders kostengünstig auf Steam

Die momentan laufenden Rabatte betreffen ausschließlich Valves Vertriebsplattform – sprich: Auf Steam werdet ihr fündig. Konkret wurden drei Cyberpunk 2077-Titel rabattiert: das reguläre Hauptspiel, die Erweiterung Cyberpunk 2077: Phantom Liberty und Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Am meisten spart ihr mit der handelsüblichen Version ohne Erweiterung, bei der ihr jetzt 60 Prozent gegenüber dem ansonsten anfallenden Verkaufspreis einsparen könnt.

Lesetipp: Cyberpunk-Alternative mit „sehr positiven“ Bewertungen jetzt verdammt günstig auf Steam

Anstelle von 60 Euro müsst ihr nur knapp 24 Euro blechen. In Anbetracht der Tatsache, dass ihr in dieser dystopischen, brandgefährlichen Metropole gut und gerne 60 Stunden Spielzeit oder mehr verbringen werdet, womöglich nicht die schlechteste Investition. Übrigens: Trotz der eingangs erwähnten, zum Zeitpunkt des Releases sich häufenden Glitches und Bugs, hatte unser damaliger Tester Cyberpunk 2077 von CD Projekt „bis spät in die Nacht genossen“. Und auch in unserer augenzwinkernd gemeinten Kolumne, in der ein kompletter Noob Cyberpunk 2077 angezockt hat, konnte unsere Anti-Gamerin die „durchdachte Story“ wertschätzen.

Dank eines 48-prozentigen Rabatts dürft ihr knapp 43 Euro für die Ultimate Edition löhnen – und den normalen Kaufpreis von über 80 Euro hinter euch lassen. Darin enthalten ist, neben dem Hauptspiel, vor allem die Erweiterung Phantom Liberty. Die liefert nochmal über 20 Stunden Spielzeit – und auch in unserer Review konnte der Cyberpunk-DLC dank toller Story, spielerischen Neuerungen, sowie spaßigen Gefechten überzeugen. Konsequenterweise wurde eine 9.0er-Wertung vergeben.

Auf Steam stehen zudem insgesamt „sehr positive“ Bewertungen für die Qualitäten dieser Erweiterung. Wer das Hauptspiel bereits besitzt, jetzt mit Phantom Liberty nochmal loslegen möchte: Nicht ganz 23 Euro legt ihr aktuell im Rahmen der Aktion für den DLC auf die virtuelle Ladentheke; ihr spart also immerhin 25 Prozent gegenüber dem Normalpreis von 30 Euro. Apropos Sparpreise: Eines der besten Jurassic World-Spiele schnappt ihr euch bald gänzlich kostenfrei.

Quellen: cyberpunk.net, Steam / CD Projekt Red