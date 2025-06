Cyberpunk 2077: „Das ist Furcht einflößend“ – mysteriöser Charakter sorgt für Gänsehaut

Dass Inhalte bei Videospielen geplant und eingebaut, aber letztlich doch nicht ins fertige Spiel schaffen, ist kein Einzelfall. Beispielsweise für Halo 2 war ursprünglich ein anderes Ende vorgesehen, oder der im Vorgänger noch zentrale Charakter Iorwerth fand im Nachfolger The Witcher 3: Wild Hunt keinen Platz mehr. Ein weiteres Beispiel für niemals ins veröffentlichte Spiel untergebrachte Inhalte, sorgt jetzt in der Fan-Community von Cyberpunk 2077 für Aufsehen.

Auf Reddit veröffentlichte ein*e Nutzer*in vor wenigen Tagen unter der Überschrift „Pantom Liberty unbenutztes Konzept“ drei Abbildungen – wobei das erste Bild am eindrücklichsten ist. Zu sehen bekommen wir unterschiedliche Ansichten eines Netrunner-Charakters, der durch zahlreiche, technische Bauteile regelrecht unheimlich wirkt – was für überraschte Wortmeldungen sorgt wie: „Das ist Furcht einflößend“. Ist diese starke Reaktion gerechtfertigt?

Cyberpunk 2077: Cut Content zum großen Action-Rollenspiel sorgt für Aufsehen

Angedacht war der Charakter, wie eingangs angemerkt, für den DLC Phantom Liberty zu Cyberpunk 2077. Zur Erinnerung: Die große Story-Erweiterung brachte 2023 eine brandneue Spionage-Geschichte, sowie zusätzliche Charaktere ins Spiel – allen voran Hollywood-Schauspieler Idris Elba als Solomon Reed. Hingegen jene Konzept-Zeichnungen, die jüngst in der Reddit-Community viel Aufmerksamkeit hervorriefen, zeigen einen niemals im DLC aufgetauchten Nichtspieler*innencharakter. Genauer handelt es sich um „das frühe Konzept der mysteriösen Wahrsagerin …“, heißt es auf Reddit.

Reddit-Posting zu Cyberpunk 2077:

Was hat es mit diesem (fast) vergessenen Charakter auf sich? Den abgebildeten Netrunner-Charakter hättet ihr wohl ursprünglich im Dogtown-Stadteil von Night City antreffen können – einem heruntergekommenen Viertel. Für die schaurigen Schauwerte sorgt jetzt die weibliche aussehende Netrunnerin durch den oberen Teil ihres Kopfes, wo offenkundig das menschliche Gehirn komplett durch Verkabelungen zum Cyberspace ersetzt wurde.

Wer nicht knietief im Cyberpunk-Kosmos steckt: Sogenannte Netrunner*innen sind hoch spezialisierte Charaktere, die sich mittels Cyberimplantaten direkt in Computernetzwerke einklinken – um zum Beispiel Sicherheitssystem auszuschalten. Was vorliegende Zeichnungen für Cyberpunk 2077 betrifft, ist sogar bekannt, wer künstlerisch gewirkt hat.

Wer hat die Zeichnungen angefertigt?

Die Netrunner-Zeichnungen oben stammen von der Art Directorin von Massive Entertainment. Zu ihren vorangegangenen, beruflichen Stationen zählen mitunter: der japanische Branchenriese Capcom und natürlich CD Projekt RED. Ihr Werdegang als Künstlerin spiegelt sich auch in ihrem Profil auf Art Station wider, wo sich schön anzusehende Zeichnungen zu Monster Hunter World, Dragon’s Dogma Online, Star Wars Outlaws, oder eben Cyberpunk 2077 abwechseln.

Wer weitere, ästhetisch ansprechende, Einblicke in die Entstehungsgeschichte dieser Games erhaschen möchte, oder nach Inspirationen für das eigene, künstlerische Schaffen sucht, ist ein Besuch auf ArtStation nur ans Herz zu legen.

Übrigens: Die Kommentar-Schreiber*innen auf Reddit fühlen sich durch diesen Cyberpunk 2077-Charakter an „[…] den Kult aus Deus Ex: Mankind Divided erinnert, oder gleich ganz an Observer“ – dem Walking Simulator unter den Cyberpunk-Spielen, der auch 2025 noch zu begeistern weiß.

