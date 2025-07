Cyberpunk 2077 auf der PlayStation 5 Pro: Performance-Boost überrascht jetzt diese Grafik-Gurus

Der Patch 2.3 für Cyberpunk 2077 ist am 16. Juli aufgeschlagen – und bevorteilt jetzt unfreiwilligerweise Spieler*innen des Open-World-Action-Adventure-RPGs auf der PlayStation 5 Pro. So zumindest lautet das fachkundige Urteil der Tech-Experten von Digital Foundry.

In einer aktuellen, fast zweistündigen Folge eines Video-Formats der Hardware-Gurus, haben Richard Leadbetter, Alex Battaglia und John Linneman die Köpfe zusammengesteckt – um über Space Marine 2 oder Donkey Kong Bananza zu sprechen. Ein weiterer Gesprächspunkt ist eben jenes Update für das beliebte Rollenspiel von CD Projekt Red, über das sich insbesondere Besitzer*innen einer PlayStation 5 Pro freuen dürften.

Cyberpunk 2077: Patch 2.3 bevorteilt die PlayStation 5 Pro

Das YouTube-Video von Digital Foundry erschlägt zwar mit einer Spielfilm-artigen Länge von fast zwei Stunden, doch die Stelle rund um Cyberpunk 2077 dauert gerade mal knapp zehn Minuten – und beginnt bei Minute eins, Sekunde 15. Darin unterhalten sich Leadbetter, Battaglia und Linneman über jene Vorteile, die mit hinzugefügter VRR-Unterstützung für die PlayStation 5 (Pro) und Xbox Series einhergegangen sind.

YouTube-Clip von Digital Foundry:

Das Kürzel VRR steht für Variable Refresh Rate. Es handelt sich um eine Technologie, bei der die Bildwiederholrate des Bildschirms dynamisch an die ausgegebene Bildrate der Spielkonsole angepasst wird. Eingang gefunden in Cyberpunk 2077 hat das Ganze bekanntermaßen im Zuge von Update 2.3 – wird in der dortigen Auflistung ganz unten bei den Neuerungen speziell für Konsolen aufgeführt.

In dem Zusammenhang sind die Technik-Fachkundigen von Digital Foundry jetzt über einen Pferdefuß gestolpert. Richard Leadbetter formuliert es so: „[…] ich hatte nicht viel Freude an der Xbox Series X-Version“ Seinen Missmut begründet er damit, dass die Microsoft-Konsole seiner Beobachtung nach kein richtiges VRR-Signal ausschickt.

Als Ergebnis davon soll der Performance-Modus auf der Xbox Series X noch immer mit einer Bildwiederholrate von 60 laufen. Hingegen auf der PlayStation 5 Pro beobachtete Leadbetter einen „merklichen Anstieg der Performance“. Demgegenüber auf der regulären PS5 wurde kein erwähnenswerter FPS-Anstieg verzeichnet.

Stellenweise bemerkte Leadbetter bei der Pro-Version der PS5 sogar ein „40-prozentiges Extra an Performance im Vergleich zu [regulären] PlayStation 5″. Anders gesagt: Der Betrachtung des Experten zufolge, erreicht Cyberpunk 2077 auf der PlayStation 5 Pro dank des VRR-Upgrades rund 80 FPS – zumindest in einem der Benchmark-Tests. Je nach grafischem Aufwand der dargestellten Spielszene sind wohl sogar Werte bis zu 120 FPS drin. Doch wieso hat Xbox Series jetzt das Nachsehen?

Laut Digital Foundry könnte der neu eingeführte VRR-Zusatz im Falle der Xbox beschädigt sein. Ob CD Projekt Red hierzu bei einem künftigen Patch nachbessert, oder gar mit einem zügigen Hotfix, bleibt abzuwarten. Apropos RPG-Kultspiel: Auch im Handheld-Bereich legt Cyberpunk 2077 gerade eine gute Figur hin.

