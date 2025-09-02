Cyberpunk 2077: Rätselhafte Ankündigung macht Fans Hoffnung – „wo unterschreibe ich?“

Während Fans der Spiele von CD Projekt RED weiterhin geduldig auf Neues aus dem Witcher-Universum warten, wird Cyberpunk 2077 noch ein paar Mal auf links gedreht, um wirklich jede Facette des Rollenspiels zu entdecken.

Zumindest ab dem 4. September ist das vielleicht nicht mehr nötig, denn das polnische Entwicklerstudio hat… etwas angekündigt. Was genau? Nun, das ist noch nicht so wirklich klar und auch Fans rätseln derzeit noch mit Fragezeichen über ihren Köpfen. Hoffnungen auf neue Inhalte leuchten aber natürlich heller als die Neonschilder in Night City.

Cyberpunk 2077: Eine neue Bedrohung ist aufgetaucht

Die Präsidentin der New United States of America, kurz N.U.S.A., Rosalind Myers, hat nämlich eine Nachricht für euch. Geteilt von dem offiziellen Twitter-Account von Cyberpunk 2077, teilt das Staatsoberhaupt mit, dass es eine neue Bedrohung für die Cybersicherheit gibt, der sich „mutige Netrunner“ entgegenstellen müssen. „Nun könnt ihr uns in unserem Kampf für Freiheit unterstützen“, heißt es weiter und ermutigt Spieler*innen damit zur Bewerbung.

Hier geht’s zur besagten Nachricht:

Wie genau das geht, was die Arbeit beinhaltet und was es mit dieser neuen Bedrohung auf sich hat, das alles geht aus der Ankündigung noch nicht hervor. Fans ist aber natürlich direkt ein kleiner Fehler aufgefallen, denn Myers tritt ihr Amt erst 2065 an, während auf der Nachricht der 4. September 2025 zu sehen ist. Schludrigkeit vonseiten CD Projekt RED? Oder doch vielleicht Absicht und der Zahlendreher bekommt mit der Ankündigung am Donnerstag eine neue Bedeutung? Abwarten und NiCola trinken, bald sind wir schlauer.

Ankündigung gibt Fans Rätsel auf

Denn das die Entwickler*innen am erwähnten Datum dann das Mysterium lüften, da sind sich Cyberpunk 2077-Fans so gut wie sicher. Warum sonst sollte man den 4. September dort angeben, wenn nicht, um eine Erklärung für die rätselhafte Nachricht anzuteasern? In den Kommentaren spekuliert man natürlich trotzdem schon fleißig, wie Kommentare der Sorte „was könnte das bedeuten?“ und „ein N.U.S.A.-fokussiertes Mobile Game?“ zeigen.

Andere wiederum wollen gar nicht zu sehr darüber nachdenken, um nicht enttäuscht zu werden, wenn sich das Ganze am Ende nur als Foto-Wettbewerb oder ähnliches herausstellt. Oder sie freuen sich schlicht und ergreifend und zeigen ihren Enthusiasmus: „Wo unterschreibe ich?“ Nicht warten müsst ihr hingegen auf eine beeindruckende Grafik-Mod für Cyberpunk 2077, die ihr bereits jetzt herunterladen könnt.

