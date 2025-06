Cyberpunk 2077: Riesige Mod sorgt für unvergleichliches Spielerlebnis – „Ein echtes Must-Have“

Ihr habt Night City schon komplett bis auf den letzten Zentimeter erkundet? Jede Geschichte kennt ihr in- und auswendig und selbst die stärksten Gegner stellen keine Herausforderung mehr dar? Dann gönnt euch doch die nächste Ladung Cyberpunk 2077 mit einer Mod, die unter der Haube vieles ändert.

Denn obwohl sich das Rollenspiel von CD Projekt Red einem dystopischen Zukunftssetting verschreibt und dieses auch visuell wie inhaltlich zu Tage fördert, gibt es ein paar Eigenheiten, die Protagonist*in V nie erlebt. Mit der DarkFuture genannten Modifikation ist es ganz in eurer Hand, wirklich in Night City zu überleben – inklusive neuen Gameplay-Möglichkeiten, die das Basisspiel nicht geboten hat.

Cyberpunk 2077: Survival in der Dystopie

Der oder die Ersteller*in DarkFortuneTeller beschreibt Dark Future als „Urban Survival-, Gameplay- und Immersion-Mod“ für Cyberpunk 2077. Im Mittelpunkt steht, ähnlich wie bei der einen oder anderen Skyrim-Umwälzung, dass Spieler*innen deutlich immersiver in der Spielwelt agieren müssen. An allen Ecken und Kanten wurde gefeilt, damit ihr am Ende einen ganz anderen Blick auf Night City erhaltet.

Mittelpunkt der Modifikation ist eine Mechanik namens „Nerve“, die angibt, wie ruhig und gefasst der eigene Charakter ist. Je niedriger der Wert, desto stärker wird die Atmung, ihr zittert in Kämpfen und eure Ausdauer regeneriert sich langsamer. Ignoriert ihr das Abfallen zu lange, droht im schlimmsten Falle sogar der Tod – wobei sich der Ausgang auch deaktivieren lässt.

Damit ihr am Ende nicht ins Gras beißt, müsst ihr immer mal wieder verschiedenen, entspannenden Aktivitäten nachgehen. Zum Beispiel duschen, schlafen, essen, trinken, fernsehen und so weiter. Oder ihr greift auf Substanzen wie Alkohol oder Zigaretten zurück, die allerdings süchtig machen können. Mit den entsprechenden Konsequenzen müsst ihr dann leben, oder einen Weg finden, die Sucht umzukehren.

Wo gibt es die Mod zu downloaden?

DarkFuture bietet aber noch einiges an mehr: Unter anderem könnt ihr in Fahrzeugen schlafen, zwei neue Cyberware-Upgrades erwerben, müsst auf die Schnellreise verzichten und einiges mehr. Die Mod krempelt hier und dort einiges um und stellt euch vor neue Herausforderungen.

Falls ihr das Erlebnis, welches in den Kommentaren sogar als „echtes Must-Have“ bezeichnet wird, einmal ausprobieren müsst, findet ihr den kompletten Download auf Nexusmods. Das Paket wiegt gerade einmal schlanke 2 Megabyte und ist mit den jüngsten Patches von Cyberpunk 2077 und auch dem DLC Phantom Liberty kompatibel. Sogar eine deutsche Übersetzung ist vorhanden – absolut löblich.

