Cyberpunk 2077: Neuestes Update für Gratis-Spiel überrascht jetzt Fans – „Es gibt eine was?“

Wusstet ihr, dass mit der Mobile App Roach Race ein Stückchen aus der Welt von Cyberpunk 2077 bereits 2022 seinen Weg auf eure Smartphones gefunden hat? Falls nicht, seid ihr damit nicht alleine, denn nicht nur wurde kürzlich ein brandneues Update für dieses komplett kostenlose Spiel veröffentlicht – einige Spieler*innen zeigen sich überrascht über die bloße Existenz des Stückchens Software.

„Es gibt eine Roach Race-App?“, „Steht das in Verbindung mit dem Cyberpunk-Spiel?“ oder „Es gibt eine was?“, sind Beispiele aus der Kommentarspalte von Twitter – die zeigen, wie ratlos die Ankündigung zum Update einige Fans von Night City zurücklässt. Und das, obwohl die Applikation für euer Mobile Device durchaus lohnen könnte.

„Auf die Sattel, Leute!“, fordert der offizielle Twitter-Account CD PROJEKT RED CS auf – denn nicht nur bringt dieser spielerisch wertvolle Zeitvertreib einen Ausschnitt aus dem Hauptspiel Cyberpunk 2077 auf euer Smartphone, auch steht das Spiel mit einem ganz bestimmten Hexer in Verbindung. Denn mit dem Update 1.6 für Cyberpunk 2077 hatte Roach Race nicht nur als Spielautomaten-Game Eingang in Night City gefunden, auch eine eigenständige Mobile App für Android- und Apple-Handys wurde herausgebracht – und wagte den Spagat zu einer anderen, großen CD Projekt-Marke.

Im Titel Roach Race steckt nämlich schon der sachdienliche Hinweis, der treuen Anhänger*innen von Geralt von Riva nicht entgangen sein wird: So nennt der Hexer seine Pferde in der englischsprachigen Übersetzung – wobei im Deutschen zumeist die Zuschreibung „Plötze“ für die Reittiere anzutreffen ist. Dementsprechend brettert ihr in diesem Sidescroller mit einem solchen Klepper über den Bildschirm, springt über Zäune, Monstren und andere Hindernisse – was offenbar mehr Freude bereitet, als man bei einem solch nebensächlichen Mini-Spiel meinen sollte.

Auf dem App-Marktplatz von Google Play kann sich Roach Race ganzen 4,7 von fünf möglichen Sternen brüsten. Dabei ist die Anzahl der auf der Plattform eingetrudelten Reviews auch nicht gerade ein Kleckerbetrag: Über 1.500 Reviews versammelt das Spiel bisher, beziehungsweise mehr als 50.000 Downloads (Stand: 22. Juli). Auf Google Play steht dann nebenbei bemerkt auch nachzulesen, dass das Update anscheinend schon am 16. Juli eingeschlagen ist – und es sich bei dem ganzen um ein Free-to-Play-Spiel handelt.

Mit dem neuesten Update für Roach Race ist vor allem ein neues API-Upgrade einhergegangen. Das Kürzel steht für Application Programming Interface, also die Programmierschnittstelle. Konkret sorgt das Upgrade jetzt dafür, dass der Sidecroller auch mit neueren Android-Versionen funktioniert.

Kurzum: Wer das Open-World-Action-Adventure-RPG Cyberpunk 2077 zu ihren oder seinen Lieblingsspielen zählt, zudem gerne als professioneller Monsterjäger aus der The Witcher-Saga epische Fantasy-Geschichten erlebt, könnte mit dieser Gratis-App kurzweilige Freude haben. Hingegen beim eigentlichen Spiel Cyberpunk 2077 gibts gerade erhöhten Gesprächsbedarf.

