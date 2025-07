Cyberpunk 2077: Rollenspiel-Kracher jetzt gratis spielen – wenn ihr diese Bedingung erfüllt

Zum Release im Dezember 2020 ist Cyberpunk 2077 ziemlich unfertig gewesen. Über die Jahre hat CD Projekt jedoch inhaltlich wie technisch nachgebessert und nun könnt ihr euch davon gratis überzeugen – zumindest wenn ihr eine PlayStation 4 oder 5 euer Eigen nennt.

Falls ihr nämlich bislang dem Rollenspiel-Schwergewicht aus dem Weg gegangen seid, dürft ihr euch jetzt selbst einen Eindruck von den spielerischen Stärken auf den beiden Sony-Konsolen verschaffen. Einzige Voraussetzung ist, dass ihr aktives Mitglied von PlayStation Plus seid.

Cyberpunk 2077 gratis spielen – mit diesem Abo klappt’s

Genauer gesagt ist Cyberpunk 2077 ab sofort Teil von PlayStation Plus Extra, wie CD Projekt gestern in einer Pressemitteilung verraten hat. Wer die zweitteuerste Stufe des Sony-Abos abgeschlossen hat, kann fortan also das Rollenspiel von Anfang bis Ende auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 genießen, ohne zusätzlich Geld investieren zu müssen.

Lohnt sich das denn? Kurze Antwort: Ja. Längere Antwort: Ja, wenn ihr auf Rollenspiele mit dichter Atmosphäre, Entscheidungsfreiheit und zahllosen Dialogen steht. Ihr solltet darüber hinaus ein Faible für dystopische Settings und keine Abneigung gegenüber einem hohen Gewaltgrad haben. Trifft das alles bei euch zu, dann ist der Ausflug nach Night City definitiv eine Reise wert.

Lesetipp: Große Cyberpunk 2077-Ankündigung bringt Fans zum Weinen

Nur etwas Zeit solltet ihr im Gepäck haben. Zwar lässt sich die Hauptgeschichte bereits in rund 25 bis 30 Stunden abschließen, aber dann kratzt ihr zusammen mit Protagonist*in V lediglich an der Oberfläche. Mithilfe von spannenden Nebenquests lässt sich noch tiefer in den üblen Morast der offenen Spielwelt eintauchen. Am Ende des Tages lebt Night City nicht gerade von Glückseligkeit, sondern vor allem von düsteren Schicksalen und jeder Menge Korruption.

Wie steht es um den DLC?

Eine Sache gilt es bei der PlayStation Plus-Version von Cyberpunk 2077 auf jeden Fall zu beachten. Die große Erweiterung Phantom Liberty, die 2023 veröffentlicht wurde, ist nicht Teil des Pakets. Auf die Geschehnisse in Dogtown und auch auf den Gastauftritt von Idris Elba müsst ihr dementsprechend verzichten.

Und obwohl sich der DLC definitiv lohnt, hier geht’s zu unserem Test von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, ist das Rollenspiel aber auch ohne diesen ein gelungenes Unterfangen. Zu guter Letzt sei erwähnt: Der CD Projekt Red-Titel ist nicht der einzige Neuzugang in diesem Monat bei PlayStation Plus Extra und Premium.

Quelle: Pressemitteilung CD Projekt Red