Cyberpunk 2077: Drückt bei Santas Namen bloß nicht diesen roten Knopf – und schaltet „alle Lichter aus“

Mal Hand aufs Herz – und auf eure Steam-Bibliothek gelegt: Wie viele Open-World-Spiele befinden sich tatsächlich in eurer Sammlung? Keine Scham, auch die Redaktion von 4P kann sich vor der Offene-Spielwelt-Schwemme aus dem Hause Ubisoft nicht retten, hat mehr Stunden in Far Cry oder Assassin’s Creed gebuttert, als gut für das schönste Hobby der Welt wäre. Eine weitere, beeindruckende Open World ist die von Cyberpunk 2077.

In dem von CD Projekt erschaffenem Kosmos, hat ein Spieler vor einigen Wochen etwas entdeckt, was wir euch nicht vorenthalten können. Dazu ist dieses Fundstück einfach zu kurios – und macht (fast) alles in Night City zappenduster.

Wie funktioniert der Trick mit dem roten Knopf in Cyberpunk 2077?

Kurz und knapp gesagt: Dieses Fundstück ist eigentlich ein Knopf. Genauer gesagt ein roter Knopf, der dazu einlädt, darauf zu drücken. Und wer könnte schließlich der Versuchung widerstehen, einen prägnanten, rötlichen Knopf zu betätigen, oder? Was nach erfolgreichem Drücken passiert, ist dann allerdings finster – also, ganz wortwörtlich, versteht sich. Denn die Straßenbeleuchtung von Night City schaltet sich ab.

Aber seht nachstehend selbst im verlinkten Reddit-Posting:

Okay, zugegeben. Samt und sonders stockfinster geht es nach Knopfdrücken und Ausbleiben der Straßenbeleuchtung in Night City nicht zu. Schließlich sind da noch die selbstleuchtenden Werbetafeln, die in die Nacht strahlen. Falls ihr es der Person auf Reddit gleichtun wollt: Den betreffenden Knopf findet ihr auf einem Gehweg im Stadtteil Westbrook – und zwar auf einem gelben Kasten. Falls ihr eine genauere Wegbeschreibung benötigt, spult im oben verlinkten Video einfach vor bis zu Sekunde 20; dann seht ihr nämlich die Position des Spielers in Night City.

An der gezeigten Stelle angekommen, solltet ihr nach einem gelben Kasten Ausschau halten, der in Rot leuchtenden Buchstaben folgende Nachrichten anzeigt: „Baby when the lights go out“, „Press me after dark!“, oder „Turn out the lights, the party’s over“. Wir finden: Ein kurioses Easter Egg, das einmal mehr eindrücklich demonstriert, mit welcher Detailverliebtheit CD Projekt Red zu Werke gegangen ist.

Apropos Cyberpunkt 2077 – aber diesmal für Retro-Fans der Amiga-Ära: NEONnoir zeigt im Jahr 2024, dass in diesem sprichwörtlichen Brotkasten noch ordentlich Power steckt.

