Cyberpunk 2077-Kosmos: Neuester Release eskaliert in verrücktem Fan-Streit – ein einziges Wort ist schuld

Fans der Streaming-Serie Cyberpunk Edgerunners sind zum Jahreswechsel herum natürlich längst zu Leserfüchsen mutiert – denn seither werden in regelmäßigen Abständen neue Kapitel des Prequel-Mangas Cyberpunk: Edgerunners Madness veröffentlicht. Und jetzt endlich, genauer gesagt am 9. Juli, wurde endlich Kapitel 5 herausgebracht – und hat, unfreiwillig oder vielleicht doch mit Kalkül, eine Diskussion in der Community angestoßen.

Zur Erinnerung: Cyberpunk Edgerunners ist jene Anime-Erfolgsserie erschienen bei Netflix, die einerseits im Gaming-Universum von Cyberpunk 2077 angesiedelt ist. Dessen Vorgeschichte wird andererseits anhand des Mangas Cyberpunk: Edgerunners Madness erzählt. Doch wieso mündet die Bekanntmachung unter dem Satz „Your favorite loli is back!“ jetzt in einen kleinen Online-Aufreger?

Cyberpunk Edgerunners – Madness: Kapitel 5 sorgt für Gesprächsstoff

Das Wichtigste vorab: Kapitel 5 von Cyberpunk: Edgerunners ist ab sofort als E-Book verfügbar – auch in deutscher Sprache. Für einen Kleckerbetrag von nicht ganz zwei Euro kippt ihr euch dieses neueste Kapitel auf den eBook-Reader, den Desktop-PC, oder wo auch immer ihr elektronische Bücher lest. Wer erstmal reinschnuppern möchte, sind die ersten beiden Kapitel von Mandess ans Herz zu legen. Diese sind nämlich ganz kostenfrei beziehbar.

Originales Twitter-Posting von @edgerunners – das inzwischen mit „Rebecca ist zurück“ neu aufgelegt wurde:

Wer mit dem Geschwisterpaar Rebecca und Pilar weitere Abenteuer erleben möchte, kommt an dieser Vorgeschichte also nicht drumherum. Apropos Rebecca: Am Design dieses Charakters entzündet sich jetzt, wie eingangs angedeutet, brandneuer Gesprächsstoff. „Your favorite loli is back!”, auf Deutsch also etwa “Eure liebste Loli ist zurück!“, heißt es in der Twitter-Meldung.

Was in emotionalen Wortmeldungen wie „Bitte was?!“ oder „Was zum Teufel“ mündete. Genauer führt das Wörtchen „loli“ zu erhöhtem Gesprächsbedarf in der Community – beziehungsweise die Zuschreibung des Charakters Rebecca als solche. Aber wieso eigentlich? Hintergrund dazu: Bereits während der frühen Produktionsphase der Netflix-Serie Cyberpunk Edgerunners wurde die Machart Rebeccas von CD Projekt RED als unpassend kritisiert.

Dennoch konnte sich das verantwortliche Produktionsstudio letztlich durchsetzen. Inzwischen sind sowohl die Spieleschmiede als auch Studio Trigger glücklich darüber, wie sich Rebecca gemacht hat – vielleicht oder auch trotz Loli-Design, wie auch Anime2You seinerzeit berichtet hat. Doch was ist überhaupt ein sogenanntes Loli-Design?

Diskussion zum Begriff „Loli“

Die aktuell auf Reddit geführte Diskussion zeigt, wie viele unterschiedliche Definitionen des Loli-Begriffs kursieren. Das Spannungsfeld reicht von “es ist eine Art von Kleidung“ bis zu „weibliche Version von Twink“ – übrigens eine weitere Begrifflichkeit, die jüngst auf der Nintendo Switch 2 Irritationen losgetreten hat. Der gravierendste Vorwurf lautet, Loli-Designs würden Kinder sexualisieren – worin nicht wenige die Verbindung zu leider sehr realen Missbrauchsfällen an Schutzbedürftige herstellen.

Als gesichert darf gelten, dass der Begriff auf den berühmten Roman „Lolita“ von Vladimir Nabokov zurückgeht. Darin wird die sexuelle Beziehung eines erwachsenen Mannes zu einer Minderjährigen erzählt. Ein Literaturklassiker, der übrigens inzwischen mit wertvollem Perspektivwechsel zum Thema Missbrauch als „Bye Bye Lolita“ von Lea Ruckpaul clever weitererzählt wurde. Egal, ob ihr bei der Kritik mitgeht, oder nicht: Für Cyberpunk-Fans führt kaum ein Weg an der spannenden Vorgeschichte von Cyberpunk Edgerunners vorbei – die, nebenbei bemerkt, bald eine zweite Staffel spendiert bekommt.

