Cyberpunk 2077: Überraschend neues Update angekündigt – doch 2 gefragte Features fehlen

Noch gar nicht allzu lange ist es her, da kündigte der polnische Entwickler CD Projekt, seines Zeichens auch mitunter für die The Witcher-Reihe verantwortlich, das Ende der aktiven Entwicklung für Cyberpunk 2077 an. Nun, rund ein Jahr nach dem letzten großen Patch 2.1, erwartet uns überraschenderweise dennoch ein neues Update.

So sollen die dystopische Open-World von Night City und ihre Bewohner sich schon bald über mehr „cooles Zeug“ im Sci-Fi-Rollenspiel freuen dürfen, wie man uns jüngst verriet. Doch auf zwei wirklich gefragte Features müssen wir trotz des frischen Windes wohl auch weiterhin vorerst verzichten.

Erst kürzlich ließ CD Projekt auf seinen Social Media-Kanälen die Bombe platzen und enthüllte, dass man Update 2.2 für Cyberpunk 2077 schon an diesem Dienstag, dem 10. Dezember um 17 Uhr unserer Zeit im Rahmen eines Livestreams auf YouTube und Twitch besprechen wolle. Was der kommende Patch an frischem Futter für Fans des futuristischen RPGs bereithält, bleibt bis dahin ein Geheimnis. Allerdings verriet Community Director Marcin Momot in einem separaten Post, dass wir mit Version 2.2 nicht in den Genuss zweier heißersehnter Funktionen kommen.

https://twitter.com/Marcin360/status/1866161075281863141

„Es gibt viele Fragen dazu, ob PS5 Pro-Unterstützung und NG+ mit Cyberpunk 2077 Patch 2.2 kommen“, so Momot. „Die Antwort ist nein. Wir haben aber etwas anderes cooles Zeug in der Mache und wir werden morgen während des Streams darüber sprechen – wir hoffen, dass es euch auch gefällt!“, heißt es im entsprechenden Beitrag auf Twitter weiter.

Schon im November erklärte das hinter Momot stehende Studio, man habe derweil keinerlei Pläne für ein Update, welches auf Sonys jüngst erschienenes Konsolenupgrade zielt. PS5 Pro-Besitzerinnen und -Besitzer und all jene, die vorhaben, sich dazuzuzählen, müssen sich also wenn überhaupt weiterhin gedulden.

Alle anderen freuen sich über das „coole Zeug“, das anstelle dessen und des New Game Plus-Modus in den Neuerungen enthalten sein soll. Worum es sich dabei konkret handelt, lässt sich bislang nur vermuten, spätestens mit dem Entwicklerstream wissen wir aber sicher mehr.

Erwartbar sind diverse Fehlerbehebungen, neben denen wir uns wohl auf ein paar geringere Quality of Life-Verbesserungen einstellen können, die zuletzt während der Arbeiten an der Mac-Portierung für Cyberpunk 2077 festgestellt worden sein dürften. Eben jene soll im kommenden Jahr erscheinen und den zunächst holprig gestarteten, aber mittlerweile gefeierten Titel auf eine weitere „Plattform“ hieven.

Für Franchise-Fans gibt es außerdem weitere spannende Neuigkeiten: Auch für die beliebte Anime-Adaption Cyberpunk Edgerunners soll es frisches Futter geben.

Quellen: Twitter / @CyberpunkGame, @Marcin360