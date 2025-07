Cyberpunk 2077: Neuestes Upgrade überrascht mit Knaller-Grafik – wie „das echte Leben“

Aufmerksamen Leser*innen von 4P wird der Nutzer*innenname Digital Dreams nicht unbekannt sein. In der Vergangenheit haben wir darüber berichtet, was die Person aus Gaming-Klassikern wie Assassin’s Creed 2 oder Fallout 4 grafisch nochmal rausholt – oder aus einem Multiplayer-Spiel wie Star Wars: Battlefront 2. Jetzt meldet sich der Modder zurück, zeigt uns, was sich aus Cyberpunk 2077 herauskitzeln lässt.

Das dazugehörige YouTube-Video mit dem Titel „Cyberpunk 2077 ist jetzt das echte Leben“ wurde bereits vor einigen Tagen veröffentlicht – versammelt jedoch auch aktuell noch Kommentare. Davon haben sich bisher insgesamt fast 60 Stück eingefunden (Stand: 7. Juli), wobei die Aufrufzahl des achtminütigen Clips deutlich beeindruckender ist: Über 13.000 Mal wurde die Grafik-Demonstration bislang angeklickt. Womit lässt Digital Dreams also diesmal die Kinnläden hinunter klappen?

Cyberpunk 2077: Neue Grafik-Mod von Digital Dreams veröffentlicht

Das Video Cyberpunk 2077 is Now Real Life von Digital Dreams ist in fünf Abschnitte unterteilt. Während zu Beginn optisch beeindruckend gezeigt wird, welches fotorealistisch wirkende, kleine Grafik-Feuerwerk hier abgefackelt wird, geht’s wenige Sekunden später weiter mit einer Motorradfahrt durch die Straßen von Night City, dicht gefolgt von einem hitzigen Feuergefecht, respektive einer Tour durch einen lila-blauen Nachtclub. Das Ganze endet mit einer rasanten Autofahrt.

YouTube-Video zu Cyberpunk 2077:

Display content from YouTube

Das YouTube-Video zeigt, was auch im Jahre 2025 noch alles in der REDengine 4 drinsteckt – natürlich die entsprechende Hardware vorausgesetzt. Wer es dem Modder gleichtun möchte, sollte sich wie gewohnt auf Nexus Mods umschauen. Dort wird unter der Bezeichnung „Photorealistic Reshade and Modlist“ die komplette Liste verwendeter Mods bereitgestellt. Diese ist übrigens ein ordentliches Brett, beinhaltet sie doch über 100 Modifikationen.

Das benötigt ihr für das Grafik-Wunderwerk

Ganz kostenfrei bleibt’s allerdings nicht. Ihr benötigt zusätzlich die Vorlage Cyberpunk 2077 Beyond all Limits – die euch Digital Dreams auf seiner Patreon-Seite anbietet. Der Zugang dazu erfordert allerdings entweder ein kostenpflichtiges Abo bei Digital Dreams – was mit einem monatlichen Betrag von knapp neun Euro einhergeht. Deutlich günstiger ist da die ebenfalls möglich Einmalzahlung von etwas mehr als vier Euro, mit der ihr euch ausschließlich den Zugang zur Reshade-Vorlage sichert.

Und wer keinen einzigen Eurocent ausgeben möchte, sorgt einfach nur dafür, dass ihr oder ihm bei obigem YouTube-Video zu Cyberpunk 2077 die Augen übergehen – wie auch bei diesem beliebten Star Wars-Spiel dank Grafik-Upgrade.

Quellen: YouTube / @DigitalDreamsyt, Nexus Mods / haskeer212, Patreon / Digital Dreams