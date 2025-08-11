Cyberpunk 2077: „Verliert nicht die Nerven“ – Wilde neue Mod stellt euch vor besondere Herausforderung

Wenn ihr euch die Zeit in Cyberpunk 2077 vertreiben wollt, denkt ihr wahrscheinlich am ehesten an Schießereien oder Spritztouren mit futuristischen Vehikeln durch die im Neonlicht erstrahlende Open World. Zockt ihr allerdings am PC und habt Zugriff auf Mods, stehen euch darüber hinaus noch alle möglichen anderen Aktivitäten zur Auswahl, die ihr euch nach Belieben in eurer Spiel laden könnt.

Nicht alle davon haben die Mission, euer Gameplay actionreicher zu gestalten, manche Mods sind etwas bodenständiger unterwegs, bringen sozusagen die Tücken des realen Lebens als zusätzliche Herausforderung in die fiktive Zukunftswelt. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist ein kürzlich veröffentlichter Software-Zusatz aus der Community, dank dem ihr euch neben eurem strapaziösen Leben als Söldner*in auch noch mit Vermieter*innen rumschlagen dürft.

Cyberpunk 2077: Zahlt eure Miete!

Gemeint ist die Mod Eviction Notice – Story-Driven Rent System, welche am 8. August auf der Plattform Nexus Mods hochgeladen wurde und dort seitdem zum kostenlosen Download für euch bereitsteht. Grob zusammengefasst beinhaltet der Spielzusatz wöchentliche Mietzahlungen, mit denen ihr brav hinterher sein müsst. Doch es steckt noch etwas mehr dahinter, als nur die Einführung eines Systems mit regelmäßigen Ausgaben.

Um das Mieterlebnis herum sind nämlich weitere Inhalte gewebt, darunter besonders präsent die Interaktion mit Vermieter*innen, Makler*innen und ChatBots. Echte NPCs wie auch anonyme Unternehmen treten dabei mit euch in den Kontakt, alle mit besonderen Eigenheiten, die ans Licht treten, falls es Klärungsbedarf bezüglich des Mietverhältnisses gibt. Insgesamt könnt ihr über 450 neue Textnachrichten auf diese Weise entdecken.

Mietschuldenfrei durch Night City

Alle fünf im Basisspiel käuflichen Apartments werden dank der Mod zu Mietobjekten mit eigenen Inhaber*innen, die ihr von eurer Zuverlässigkeit mit pünktlichen Überweisungen per Textnachricht überzeugen müsst. Alle sieben Tage werdet ihr dazu aufgefordert, den nötigen Betrag locker zu machen. Kommt ihr dem nicht nach, gibt es für jeden überzogenen Tag Säumnisgebühren. Solltet ihr bis zur nächsten Aufforderung nicht geblecht haben, dann fliegt ihr raus. Sogar aus eurer anfänglichen Basis könnt ihr auf diese Weise verbannt werden.

Ziel des Schöpfers oder der Schöpferin der Mod war es, eine weitere Schwierigkeitsebene einzubauen, die allerdings nicht das hauptsächliche Gameplay einnimmt. Künftig sollen Quests für jedes Gebäude folgen, mit denen ihr Rabatt auf eure Miete freischaltet. Für eine Wohnung ist eine kleinere Aufgabenreihe dieser Art bereits aktiv.

Eviction Notice hat bereits viel Lob von Nutzer*innen einheimsen können, die an dem Download erfreuen. An einer anderen Stelle im Internet ist derweil eine Mod für Cyberpunk 2077 aufgetaucht, die ein verärgerter Synchronsprecher offen kritisiert.

Quellen: Nexus Mods