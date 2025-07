Cyberpunk 2077: Wunsch nach neuem Feature abgeschmettert – „Keine solchen Pläne“

Es hätte schon längst das endgültige Ende der Updates für Cyberpunk 2077 eintreten können und kaum jemand wäre darüber verwundert gewesen. Immerhin hatte das Team eine solche Zukunft bereits heraufbeschworen, die Aussichten auf wirklich bedeutsame Änderungen versucht, frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen.

Mit Softwareauffrischung Nummer 2.2 und nun der kürzlichen Erhöhung auf 2.3 jedoch hat CD Projekt RED gezeigt, dass immer noch der Wille besteht, weiter an dem Spiel zu schrauben. Das hat Fans dazu veranlasst, ihre Wünsche zu neuen Features an die Entwickler*innen heranzutragen. Zu einer Idee haben diese sich jetzt geäußert, aber leider nicht mit guten Nachrichten.

Cyberpunk 2077: Es wird keinen Third-Person-Modus geben

Auf der Plattform Twitter hat ein Fan den offiziellen Account zu Cyberpunk 2077 mit der Frage konfrontiert, ob eine optionale Third-Person-Ansicht möglich sei, bei der Spieler*innen ihren Charakter von außen betrachten, statt die Welt direkt aus dessen Perspektive zu erleben. Die Antwort darauf fällt knapp und sehr eindeutig aus: „Wir haben keine solchen Pläne„. Dabei sollte dies früher einmal die Standardeinstellung werden, wie The Gamer anmerkt.

Nach dieser Entscheidung jedoch nachträglich die Kameraansicht zu ändern, ist keine leichte Angelegenheit. Dadurch ändern sich nämlich alle Szenarien im Spiel, von Dialogen bis hin zu Kämpfen. Möglicherweise sieht CD Projekt RED den damit verbundenen Aufwand nicht als gerechtfertigt an, um ein fast fünf Jahre altes Spiel nochmal mit etwas Feuer zu unterlegen. Der Großteil der Ressourcen des Studios wird sowieso eher auf dem Nachfolgetitel liegen, weshalb hier einfach keine Kapazitäten für Unterfangen dieser Größenordnung vorhanden sein könnten.

Wie steht es mit sonstigen Neuerungen?

Mit der Abfuhr auf Twitter hat CDPR zwar Third-Person langfristig ausgeschlossen, dass aber nach 2.3 eventuell immer noch weitere Updates folgen, ist damit nicht vom Tisch. Die könnten zumindest andere Fanwünsche in Angriff nehmen, von denen noch genügend im Internet kursieren. Eine der meistgeäußerten Forderungen lautet, dass es individualisierbare kosmetische Cybermodifikationen für die Charaktere geben sollte.

Trotz unerfüllter Gameplay-Fantasien ist die Stimmung rund um Cyberpunk 2077 alles andere als verärgert. Viele Fans blicken angesichts der neuen Updates wohlwollend auf den Werdegang des Sci-Fi-Abenteuers zurück, von der Release-Katastrophe bis zur Festigung als echter Gaming-Blockbuster. Und während die Anpassungen von 2.3 noch frisch sind, bleiben Spieler*innen sowieso vorerst damit beschäftigt, sich mit Zusätzen wie neuen Fahrzeugen und neuen Missionen auszutoben. Was sich im Detail in Cyberpunk 2077 geändert hat, lest ihr in unserer Zusammenfassung der Patch Notes.

Quellen: Twitter / @CyberpunkGame, The Gamer