Cyberpunk: Edgerunners kehrt überraschend als Manga zurück – jetzt kostenlos reinlesen

Als Cyberpunk 2077 Ende 2020 auf unseren Festplatten bruchlandete, waren die Sorgenfalten tief. Zwischenzeitlich hat sich das futuristische Night City von CD Projekt (The Witcher) gefangen, bietet nicht nur eine faszinierende offene Spielwelt, sondern konnte zu einem regelrechten Medienimperium avancieren.

Dafür stehen ein Roman wie Cyberpunk 2077: No Coincidence, hierzulande beim namhaften Panini-Verlag erscheinende Graphic Novels oder vor allem die Netflix-Serie Cyberpunk: Edgerunners. Letzteres Medienerzeugnis wird jetzt nicht als Bewegbild beim weltbekannten Streaming-Anbieter neu erzählt, sondern erscheint als eigenständiges Manga – One Piece & Co. lassen grüßen. In das erste Kapitel von Cyberpunk: Edgerunners – Madness könnt ihr direkt kostenlos reinlesen – und das nicht nur in deutscher Sprache.

Kostenlos in das Manga Cyberpunk: Edgerunners – Madness reinlesen

Bis der Manga zur Erfolgsgeschichte Cyberpunk 2077, genauer zur dazugehörigen Netflix-Serie Edgerunners, in Gänze die Buchhandlungen (und Online-Shops) heimsucht, müssen wir uns noch bis nächstes Jahr gedulden. Denn laut auf Twitter abgefeuertem Beitrag via @edgerunners, wird „die komplette Ausgabe 2025 erscheinen“. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt bis zum Jahreswechsel Däumchen drehen und das virtuelle Night City nach futuristischen Ablenkungen durchpflügen müsst. Weil: Jetzt sofort könnt ihr euch den Spaß gönnen, das erste Kapitel Cyberpunk: Edgerunners – Madness zu schmökern – und das ganz kostenfrei.

Mehr noch: Wer, obwohl gerade mit der Lektüre dieser Meldung befasst, des Deutschen nicht mächtig ist, kann auf andere, nicht minder schöne Sprachen wie Polnisch oder Spanisch ausweichen. Hardcore-Purist*innen greifen wahlweise sogar auf das Original in japanischer Sprache zurück. Das erste Kapitel der deutschsprachigen Version schiebt ihr euch übrigens beim Versandhausriesen Amazon unter die Netzhäute.

Voraussetzung ist ein Konto beim Online-Händler, dann dürft ihr euch das Kapitel 1 über die eBook-Reader-App Kindle kostenfrei herunterladen. Im Download-Umfang enthalten sind 44 Seiten, voll bedruckt mit dem Geschwisterpaar Pilar und Rebecca, deren Leben in Night City von einem mysteriösen Mann namens Saffron durcheinandergewirbelt wird. Genauer handelt es sich um eine Vorgeschichte zu Cyberpunk: Edgerunners, wie wir im Instagram-Posting von Bartosz Sztybor erfahren. Der Kreativkopf und Schreiberling aus den Bereichen Film und Fernsehen verbürgt sich auch als Autor dieses Mangas.

Wie kommt der Manga in der Community an?

Das Fan-Feedback auf Reddit jedenfalls fällt überwiegend wohlwollend bis euphorisch aus. Wir meinen: Fans von Cyberpunk 2077 allgemein oder Cyberpunk: Edgerunners speziell sollten sich dieses Gratis-Kapitel ziemlich zügig einverleiben. Apropos „sich etwas geben“ – könnt ihr euch auch einen verlockend roten Knopf in Cyberpunk 2077, der urplötzlich im Stadtteil Westbrook aufgetaucht ist.

Quellen: Twitter / @edgerunners, Instragram / @edgerunners, amazon.de, Yatta, StreetLib, ComicWalker, Reddit / @TooonAdventure