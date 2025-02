Cyberpunk Edgerunners: Netflix-Hit erscheint im neuen Gewand

Zunächst war Cyberpunk Edgerunners lediglich eine Netflix-Serie, die im Vorbeigehen bei den Crunchyroll Anime Awards 2023 die Auszeichnung als bester Anime des Jahres einsacken konnte. Inzwischen flattern auch die virtuellen Buchseiten des Mangas Cyberpunk: Edgerunners Madness durch unser globales Dorf namens Internet – schließlich werden aktuell regelmäßig neue Kapitel rund um die Vorgeschichte von Rebecca und Pilar herausgebracht.

Jetzt streckt das Edgerunners-Universum seine kybernetisch erweiterten Fingerchen sogar in den Bereich Brettspiele aus. Das Gesellschaftsspiel ist seit einigen Tagen erhältlich, überträgt die Open World von Night City vom heimischen Monitor auf den nicht minder heimischen Wohnzimmertisch. Ist diese Inkarnation von Cyberpunk Edgerunners eure Moneten wert?

Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone – die wichtigsten Infos zum Tabletop-Spiel

Am 11. Februar wurde über die offiziellen Social Media-Auftritte wie Twitter oder Instagram werbewirksam zum Kauf von „Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone“ aufgerufen. So nennt sich der aufs Spielbrett gekippte Spielspaß nämlich. Weiter heißt es in der Ankündigung: „Monster Fight Club bringt Night City in diesem rasanten Skirmish-Spiel auf den Tisch. Tauche ein und wähle deine Seite. Bist du ein rebellischer Edgerunner oder Arasakas ehrgeiziger Auftragskiller?“

Sehen, staunen – und kaufen? Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone könnte für euren Geldbeutel werden, was Vampire fürs Blut sind.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um erstmal Ordnung zu bringen in den Buchstabensalat: Monster Fight Club ist eine US-amerikanische Firma, die sich auf Tabletop-Spiele spezialisiert hat. Araska ist natürlich – Kenner*innen von Cyberpunk werden das nur müde abnicken können – ein schurkischer Megakonzern. Und mit der Frage, was bei Johnny Silverhands kybernetischem Arm mit „Skirmish“ gemeint ist, klappern wir endlich die wichtigsten Eckdaten ab zu „Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone“. Nun, Skirmish ist eine spezielle Form des taktischen Kriegsspiels im Tabletop-Bereich.

Wie für solche „Scharmützel“-Spiele üblich, wie der Begriff ins Deutsche übersetzt heißt, soll das Spielgeschehen gezeichnet sein von Dynamik und Geschwindigkeit – passend zu den halsbrecherisch agierenden Bewohner*innen von Night City. Praktisch: Unterschiedliche Aktionen eurer Charaktere beziehungsweise Spielfiguren sollen durch verschiedenfarbige Würfel eindeutig kenntlich gemacht sein. Trotz der hitzigen Skirmish-Partien soll also auch die Übersicht nicht flöten gehen, schenkt man dem Beschreibungstext bei Monster Fight Club Glauben.

Lesetipp: Metal Gear Solid: Stealth-Klassiker erscheint nochmal ganz neu

Kostenpunkt: Wer ihr oder sein Portemonnaie für das eigenständige Kernspiel Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone 2-Player Starter aufklappen möchte, ist hinterher um rund 100 Euro ärmer. Kein Kleckerbetrag also, den ihr dafür berappen müsst, sofern ihr das Universum von Cyberpunk 2077 etwa auf dem Küchentisch ausbreiten wollt. Eine Spielrunde soll übrigens rund 45 Minuten beanspruchen, als empfohlene Altersgruppe werden Personen von 14 Jahren und höher angegeben.

Apropos große Spielwelten neu gedacht auf jenen Brettern, der Freund*innen an die Würfel lockt: Gothic Remake ist erst der Anfang, wenn der Rollenspiel-Klassiker aus deutschen Landen jetzt komplett neu gedacht wird.

Quellen: Instagram / @edgerunners, Twitter / @edgerunnres, Monster Fight Club