Aus der Welt von Cyberpunk 2077: Brachiales Sammlerstück ist unfassbar teuer – Horror-Moment

Cyberpunk Edgerunners ist nicht nur eine Netflix-Erfolgsserie basierend auf dem Open-Word-Blockbuster Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED, auch in Form eines eigenen Mangas bekommt das Geschwisterpaar Rebecca und Pilar jetzt eine Vorgeschichte spendiert. Und auf unserem heimischen Wohnzimmerschrank?

Lockt ein Schmuckstück wie die neue Statue „Cyberpunk Edgerunners: The Final Moment“ aus dem Hause Dark Horse. Eine kostspielige Pretiose, die nicht nur mit dreistelligem Kaufbetrag ein Loch in euren Geldbeutel brennen möchte, sondern auch einen der brutalsten Momente der Serie in eure heimischen vier Wände bringt.

Was zeigt die Cyberpunk-Statue „The Final Moment“ von Dark Horse?

Dieses Preisschild hat es in sich: 300 Euro lässt sich Dark Horse seine Statue „Cyberpunk Edgerunners: The Final Moment“ kosten. Das Deko-Teil zeigt unsere Protagonistin Rebecca im Zweikampf mit Adam Smasher – eine mit Kybernetik hochgezüchtete Ein-Mann-Armee, die unserer Rebecca mehr als zu schaffen machte. Fans der Serie wissen natürlich: Was diese Statue abbildet, ist kein gleichberechtigter Zweikampf, sondern … aber nein, wir werden euch einen der großen (und brutalsten) Serien-Momente aus Cyberpunk Edgerunners an dieser Stelle nicht spoilern.

Und dennoch: Passend zum dargestellten Serien-Moment, fallen die Fan-Reaktionen auf Twitter verblüfft aus. „Oh, das ist finster“, „Das ist wirklich diabolisch“ oder „So grausam“ sind für den Tenor in der Kommentarspalte nur drei eindrückliche Beispiele. Unterm Strich also ein eindrücklicher Schnappschuss aktueller Seriengeschichte, gegossen in einen dekorativen Hingucker. Ob ihr Fan von Cyberpunk 2077 allgemein oder Cyberpunk: Edgerunners speziell genug seid, um euch diese Pretiose 300 Euro kosten zu lassen, müsst ihr selber mit eurem Bankkonto ausmachen.

Wer sein Portemonnaie für das Teil aufklappt, wird dann übrigens voraussichtlich zwischen Mai und Juli 2025 beglückt. Für den Zeitraum nämlich gibt Dark Horse Direct den anvisierten Lieferungszeitraum an. Nebenbei bemerkt: Der Kauf der Statue ist auf zwei Einheiten pro Käufer*in beschränkt. Apropos Serienhit – jetzt auch fürs Heimkino auf der ganz nicht so silbernen Scheibe: Schon dieses Jahr tut Cyberpunk Edgerunners seinen zweiten Aufschlag; Liebhaber*innen physischer Datenträger werden es feiern.

