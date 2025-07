Cyberpunk 2077: Große Ankündigung bringt Fans zum Weinen – „kann das nicht nochmal durchmachen“

Auf diese Nachricht haben so viele Fans von Cyberpunk 2077 gewartet, nun ist sie tatsächlich wahr: Im Rahmen der Anime Expo 2025 haben CD Projekt Red, Netflix und Studio Trigger eine Fortsetzung von Cyberpunk: Edgerunners angekündigt.

Eine solche Neuigkeit ist zuletzt immer realistischer geworden, die endgültige Bestätigung sorgte jetzt trotzdem für große Freude. Immerhin gilt die erste Staffel als eine der besten Anime-Umsetzungen der letzten Jahre. Zusammen mit der Ankündigung von Cyberpunk: Edgerunners 2 gibt es auch erste Informationen darüber, auf welche Änderungen wir uns einstellen dürfen.

Cyberpunk: Edgerunners – Anime-Sequel wird „trauriger und düsterer“

An dem erfolgreichen Trio ändert sich erst einmal nichts: Auch für die zweite Staffel des Animes zu Cyberpunk 2077 sind erneut CD Projekt Red und Netflix als Produzenten und Studio Trigger für die finale Umsetzung verantwortlich. Als Regisseur ist jedoch nicht mehr Hiroyuki Imaishi verantwortlich. Stattdessen hat er live vor Ort bei der Anime Expo 2025 den Staffelstab an Kai Ikarashi übergeben.

Ikarashi feiert damit sein Regiedebüt, kennt sich aber mit Cyberpunk bereits aus, da er bereits an der ersten Staffel mitgewirkt hat. Für das Drehbuch ist derweil abermals Bartosz Sztybor verantwortlich, während Ichigo Kanno und Masahiko Otsuka jeweils Charakterdesign und Screenplay übernehmen.

Lesetipp: Edgerunners erhält übrigens auch eine Vorgeschichte in Manga-Form

Infos zur Handlung gibt es derweil noch nicht direkt. Allerdings wird eine neue Geschichte erzählt, da Davids Erlebnisse mit dem Ende von Staffel 1 auserzählt sind. Laut den Verantwortlichen soll die zweite Staffel noch „trauriger und düsterer“ ausfallen. Sztybor führt in der Pressemitteilung aus, dass das Team froh darüber sei, eine „rohe, authentische Chronik von Erlösung und Rache präsentieren“ zu können. Einen Releasetermin gibt es noch nicht, die Episodenanzahl steht allerdings schon fest: 10 Folgen sind geplant.

Fans freuen und fürchten sich

In den sozialen Netzwerken und auf Reddit ist die Freude bei den Fans angesichts der Ankündigung des nächsten Cyberpunk 2077-Animes riesig. Kommentare wie „WARTE, WAS ZUM TEUFEL????“, „Let’s go!“ oder „werde am ersten Tag da sein“ sind bei weitem keine Seltenheit unter dem offiziellen Twitter-Beitrag.

Hier seht ihr bereits das erste Poster zur neuen Staffel:

„Auf der Bühne sagten sie zum Abschluss, dass es trauriger und düsterer sein wird. Ich kann das nicht noch einmal durchmachen … aber ich werde an Tag 1 dabei sein!“, schreibt derweil Hassadar auf Reddit – und bekommt jede Menge Zuspruch. „Wer ist bereit, ein zweites Mal deprimiert zu werden?“ ist ebenfalls als Kommentar häufig zu lesen – angesichts der teils sehr traurigen Erzählung aus der ersten Staffel sehr gut nachvollziehbar.

Bis es neue Infos zu Cyberpunk: Edgerunners 2 gibt, dürften aber jetzt erst einmal etliche Monate ins Land ziehen. In der Zwischenzeit warten Fans auf die Veröffentlichung von Update 2.3 für Cyberpunk 2077. Das Update wurde vor kurzem in nahezu letzter Sekunde verschoben.

Quelle: CD Projekt Red Pressemitteilung, Twitter / @edgerunners, Reddit / @Hassadar, @Spacemonkey1980